Darum notiert der Euro klar über 1,12 US-Dollar

Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1240 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch deutlich tiefer auf 1,1156 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Einkaufsmanagerindizes. Die in vielen Weltregionen durchgeführte Unternehmensumfrage gibt Auskunft über den Stand der Konjunktur. Veröffentlicht werden die Ergebnisse für den Industriesektor, der seit längerem unter teils erheblichen Lieferengpässen leidet. Zuletzt hatten sich die Schwierigkeiten jedoch etwas vermindert, was Hoffnungen auf eine durchgreifende Besserung in absehbarer Zeit genährt hat.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Carsten Reisinger / Shutterstock.com, Valeri Potapovapedrosek / Shutterstock.com