Konjunkturdaten

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt.

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0705 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0714 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte dürften Anleger auf Konjunkturdaten aus Deutschland und Frankreich achten. In beiden Ländern werden Zahlen zur Verbraucherstimmung erwartet. In den USA stehen Zahlen vom Immobilienmarkt auf dem Programm. Aus den Reihen der EZB meldet sich Chefvolkswirt Philip Lane zu Wort.

/bgf/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)