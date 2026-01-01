Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

02.01.26 09:48 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Freitagvormittag.

Wer­bung

Der Bitcoin-Kurs wertet am Freitagvormittag um 0,29 Prozent auf 88.989,21 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 88.729,08 US-Dollar. Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt - der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,7 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 26,9 Prozent. Wer­bung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,65 Prozent auf 79,30 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 79,82 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Ethereum um 0,80 Prozent auf 3.023,99 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.999,91 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 592,05 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Freitagvormittag um 0,43 Prozent auf 594,62 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um 0,21 Prozent auf 1,873 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,877 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Monero um 0,52 Prozent auf 417,06 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 419,25 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3563 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,3562 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2066 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2085 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Freitagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,2853 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2864 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Binancecoin Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Binancecoin-Kurs um 0,44 Prozent auf 866,72 US-Dollar. Am Vortag standen noch 862,89 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1266 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:40 bei 0,1283 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,69 Prozent auf 127,61 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 126,74 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Avalanche bei 13,39 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,09 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,54 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,37 Prozent auf 12,88 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,58 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Sui um 1,39 Prozent auf 1,490 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,470 US-Dollar gemeldet wurde.

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.