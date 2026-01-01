Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln

12.01.26 09:48 Uhr

Kryptokurse am Montagvormittag.

Am Montagvormittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 09:40 sank Bitcoin um 0,16 Prozent auf 90.676,91 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (90.819,80 US-Dollar). Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt - der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,9 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 31,8 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 0,55 Prozent auf 78,33 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 78,77 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert 0,15 Prozent auf 3.114,34 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3.118,99 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 4,10 Prozent auf 621,42 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 648,01 US-Dollar.

Nach 2,070 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Montagvormittag um 1,39 Prozent auf 2,041 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,86 Prozent auf 566,57 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 556,22 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,3872 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2241 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,2214 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Montagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,2978 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2992 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,02 Prozent auf 902,91 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 902,71 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1365 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1377 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 140,27 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (139,44 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,59 Prozent.

Daneben fällt Avalanche um 0,50 Prozent auf 13,61 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 13,68 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Chainlink-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 13,17 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben fällt Sui um 0,41 Prozent auf 1,784 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,791 US-Dollar.

