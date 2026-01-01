DAX25.248 -0,1%Est505.969 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 -0,1%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.544 -0,8%Euro1,1686 +0,4%Öl63,15 +0,2%Gold4.597 +1,9%
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln

12.01.26 09:48 Uhr
Aktuelle Kryptokurse: So stehen Bitcoin, Dogecoin & Co.

Kryptokurse am Montagvormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
72.154,0875 CHF -647,1527 CHF -0,89%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
77.544,3319 EUR -588,9385 EUR -0,75%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
67.351,2286 GBP -457,2839 GBP -0,67%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.294.068,2755 JPY -70.626,5608 JPY -0,49%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
90.631,9477 USD -187,8493 USD -0,21%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.478,5151 CHF -21,6693 CHF -0,87%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.663,6716 EUR -19,6286 EUR -0,73%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.313,5354 GBP -15,1857 GBP -0,65%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
491.005,6372 JPY -2.315,4288 JPY -0,47%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.113,2353 USD -5,7533 USD -0,18%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
111,0834 CHF -0,6925 CHF -0,62%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
119,3818 EUR -0,5806 EUR -0,48%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
103,6892 GBP -0,4210 GBP -0,40%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
22.006,1423 JPY -48,7867 JPY -0,22%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
139,5306 USD 0,0898 USD 0,06%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,6270 CHF -0,0325 CHF -1,96%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,7486 EUR -0,0325 EUR -1,83%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,5187 GBP -0,0270 GBP -1,75%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
322,3219 JPY -5,1280 JPY -1,57%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,0437 USD -0,0266 USD -1,28%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
718,2410 CHF -5,3682 CHF -0,74%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
771,8969 EUR -4,7101 EUR -0,61%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
670,4321 GBP -3,5519 GBP -0,53%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
142.286,9642 JPY -491,1811 JPY -0,34%
Charts|News

Am Montagvormittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 09:40 sank Bitcoin um 0,16 Prozent auf 90.676,91 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (90.819,80 US-Dollar).

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt - der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,9 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 31,8 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 0,55 Prozent auf 78,33 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 78,77 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert 0,15 Prozent auf 3.114,34 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3.118,99 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 4,10 Prozent auf 621,42 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 648,01 US-Dollar.

Nach 2,070 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Montagvormittag um 1,39 Prozent auf 2,041 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,86 Prozent auf 566,57 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 556,22 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,3872 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2241 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,2214 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Montagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,2978 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2992 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,02 Prozent auf 902,91 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 902,71 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1365 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1377 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 140,27 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (139,44 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,59 Prozent.

Daneben fällt Avalanche um 0,50 Prozent auf 13,61 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 13,68 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Chainlink-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 13,17 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben fällt Sui um 0,41 Prozent auf 1,784 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,791 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

