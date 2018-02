So entwickeln sich Bitcoinkurs, Litecoinkurs, Etherkurs und Bitcoin Cash-Kurs am Samstag

Der Bitcoin-Kurs ist am Samstag geklettert. Am Mittag stieg der Bitcoin auf 10.748,35 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 10.179,24 US-Dollar gehandelt worden war.Der Bitcoin Cash-Kurs reduzierte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 1.522,80 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 1.529,54 US-Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs präsentiert sich bei 958,06 US-Dollar stärker. Am Vortag stand der Kurs bei 937,88 Dollar.

Der Litecoin-Kurs musste heute auf 226,29 US-Dollar abgeben. Demgegenüber stand ein Kurs bei 228,53 US-Dollar am Vortag.

Der Ripple-Kurs ist gestiegen. Am Mittag kletterte der Ripple auf 1,114 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 1,112 US-Dollar notiert hatte.

Der Cardano-Kurs fiel auf 0,4031 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,4053 Dollar gelegen hatte.

Heute zog der Monero-Kurs auf 324,46 US-Dollar an. Damit verteuerte sich der Monero-Kurs über den Stand vom Vortag von 291,78 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der IOTA bei 2,109 Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Verge liegt heute bei 0,0881 US-Dollar im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 0,0705 US-Dollar.

Der Stellar wird bei 0,4696 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 0,4564 Dollar beziffert.

Der NEM-Kurs steigt auf 0,5833 US-Dollar. Damit übertraf der NEM den Stand vom Vortag von 0,5691 US-Dollar.

Der Dash-Kurs ist angestiegen. So gewann der Dash-Kurs auf 731,76 US-Dollarzu, nachdem er am Vortag bei 696,08 US-Dollar gehandelt worden war.

Heute kletterte der NEO-Kurs auf 132,44 US-Dollar an. Damit verteuerte sich der NEO-Kurs über den Stand vom Vortag von 127,12 US-Dollar.

