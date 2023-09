Krypto News: Alles Wichtige über die Fusion von Blockchain und KI

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In einer Welt, die sich ständig weiterentwickelt, stehen wir vor einer unvergleichlichen Fusion von Technologien: Blockchain und KI (Künstliche Intelligenz). Doch während die Innovationen rasant voranschreiten, schweben existenzielle Fragen über uns. Wie werden Deepfakes unsere Wahrnehmung verzerren? Kann Blockchain die Originalität von Daten sicherstellen? Welche Rolle spielt Web 3 bei der ethischen Entwicklung von KI? Dieser Artikel beleuchtet die drängendsten Fragen.

Die Gefahr von Deepfakes durch KI

Deepfakes, erschaffen durch fortschrittliche Algorithmen der Künstlichen Intelligenz, stellen eine bedrohliche Gefahr für die Authentizität von Informationen dar. Mit ihrer Fähigkeit, Videos, Audioaufnahmen und sogar Fotos so zu manipulieren, dass sie real erscheinen, könnten Deepfakes genutzt werden, um Politiker zu diskreditieren, gefälschte Nachrichten zu verbreiten oder Identitätsdiebstahl zu begehen. Die Risiken sind kaum zu überschätzen.

Erst kürzlich haben wir Beispiele gesehen, in denen Deepfakes in politischen Wahlkämpfen eingesetzt wurden, um Kandidaten in einem schlechten Licht darzustellen. Andererseits können aber ebenso Verbrechen als Deepfake bezeichnet werden, die auf Tatsachen beruhen. Somit verschwimmt die Grenze zwischen Realität und Illusion. Aber es geht noch weiter.

Stellen Sie sich vor, ein Deepfake-Video würde erstellt, das einen hochrangigen Militärbeamten zeigt, der über einen bevorstehenden Angriff spricht. Solche gefälschten Informationen könnten geopolitische Konflikte auslösen und sogar zum Krieg führen. Aber auch die Finanzmärkte könnten durch Fake-News in eine Wirtschaftskrise gestürzt werden.

Der Mangel an effektiven Werkzeugen zur Identifizierung von Deepfakes macht die Situation noch komplizierter. Während einige Forschungsprojekte versuchen, Algorithmen zu entwickeln, die Deepfakes erkennen können, ist das Rennen gegen die Zeit noch nicht gewonnen. Sobald ein Erkennungsmechanismus entwickelt wird, könnten sich ebenfalls die Deepfake-Algorithmen weiterentwickeln, was zu einem unaufhörlichen Zyklus von „Katze und Maus” führt.

Rückverfolgbarkeit der Daten dank der Kombination aus Web3 und KI

Die Blockchain-Technologie bietet in dieser Ära der Unsicherheit eine Hoffnungsschimmer. Durch ihre dezentrale und transparente Natur ermöglicht die Blockchain die Rückverfolgbarkeit und Verifizierbarkeit von Daten. In einem Zeitalter, in dem Deepfakes und andere Formen der Desinformation allgegenwärtig möglich sind, bietet die Blockchain die Möglichkeit, die Authentizität einer Information überprüfbar zu machen.

Dabei könnte die Blockchain als eine Art „Zeitstempel” für digitale Daten fungieren. Sie würde es ermöglichen, den Ursprung einer Information bis zu ihrer Erstellung zurückzuverfolgen. Wenn also jemand versucht, Daten zu manipulieren oder zu fälschen, würde dies durch die Blockchain offenbart.

Theoretisch könnte die Blockchain auch verwendet werden, um die Genauigkeit von Daten zu überprüfen. Durch komplizierte Algorithmen und Konsensmechanismen könnte man sicherstellen, dass die Daten nicht nur authentisch, sondern auch korrekt sind. Dies wäre ein erheblicher Schritt vorwärts in der Wissenschaft und im Journalismus, wo Fehlinformationen verheerende Auswirkungen haben können.

Das Potenzial der Kombination aus Blockchains und KI

Web 3, oft als das dezentrale Internet bezeichnet, könnte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung einer sichereren und ethischeren KI spielen. Dies könnte insbesondere beim Problem des Urheberschutzes hilfreich sein. Da die Blockchain im Wesentlichen die stärkste Form der Kopierschutztechnologie ist, könnte sie verwendet werden, um Urheberrechtsverletzungen leichter aufzudecken.

Ebenso könnte die Verwendung von Web 3 das Spektrum der nutzbaren Daten erweitern. Bereiche wie das Gesundheitswesen und der Finanzsektor, die bisher aufgrund von Datenschutzbedenken nur begrenzt zugänglich waren, könnten nun erschlossen werden. Zudem könnten die Nutzer für das Teilen ihrer Daten belohnt werden, während ihre Privatsphäre geschützt bleibt. Dieses Modell, das von Experten wie Yahya von 16zcrypto vorgeschlagen wurde, könnte eine Revolution im Bereich der Datennutzung darstellen.

Der Nutzen von KI-Coins wie Ocean Protocol

KI-Coins wie das Ocean Protocol verdienen besondere Aufmerksamkeit. Diese innovative Kryptowährung fungiert beispielsweise als Mittler zwischen Datenbesitzern und Datennutzern. Durch die dezentrale Natur der Blockchain wird eine sichere und transparente Transaktion ermöglicht, wodurch beide Parteien von der Interaktion profitieren. Datenbesitzer können ihre Informationen sicher teilen und dafür kompensiert werden, während Datennutzer Zugang zu einem bisher unerschlossenen Pool von Informationen erhalten.

Ocean Protocol könnte somit als Bindeglied zwischen den bisher isolierten Datenquellen und den Algorithmen der Künstlichen Intelligenz dienen. Sie bieten eine sichere und effiziente Methode, um wertvolle Daten für Forschung und Entwicklung zu nutzen, ohne die Privatsphäre der Einzelnen zu beeinträchtigen.

Technologische und ethische Herausforderungen bei der Kombination von Blockchains mit KIs

Obwohl die Verschmelzung von KI und Blockchain vielversprechend erscheint, gibt es eine Reihe von technologischen und ethischen Herausforderungen. Einerseits sind die technologischen Schwierigkeiten immens.

Die fließende Natur neuronaler Netze und die Unübersichtlichkeit machen die Integration mit der Blockchain-Technologie komplex. Jedes Teil des Systems muss konstant mit dem gesamten System, das sich ständig verändert, abgeglichen werden. Zudem erfordert dies den Einsatz von Zero-Knowledge-Proofs, um die Privatsphäre der Nutzer zu wahren.

Zudem gibt es Unterschiede zwischen zentralisierten Unternehmen wie OpenAI und DeepMind und dezentralen Initiativen. Zentralisierte Unternehmen sind zwar schneller in der Entwicklung und haben einen technologischen Vorteil, sie sind jedoch stark von Big Tech-Unternehmen abhängig. Dezentrale Ansätze sind in der Entwicklung langsamer und komplexer, bieten aber mehr Sicherheit und sind weniger anfällig für einzelne Ausfallpunkte oder Manipulationen.

Überwachungsmöglichkeit durch Brain-Computer-Interfaces und Blockchain

Ein weiteres aufregendes und zugleich beunruhigendes Szenario ist die mögliche Überwachung durch Brain-Computer-Interfaces. Denn diese könnten eine direkte Kommunikation zwischen menschlichem Gehirn und Maschine ermöglichen. In Verbindung mit einer Blockchain könnten die Privatsphäre und das Eigentum der eigenen Gedanken sichergestellt werden.

Elon Musk forscht beispielsweise mit seinem Neuralink an Brain-Computer-Interfaces, um somit zu verhindern, dass die Menschen gegenüber der voraussichtlich bald führenden Spezies auf der Erde – den KIs – wenigstens noch etwas mithalten können. Allerdings ist die ethische Dimension solcher Technologien weitgehend unerforscht. Wo ziehen wir die Grenze zwischen Handlungsfreiheit und der Möglichkeit, Gedanken und Emotionen zu überwachen oder sogar zu manipulieren?

Mögliche Nachteile durch die Kombination von Web3 und KI

Die ethischen Herausforderungen sind ebenfalls bei der Verknüpfung von Web3 und KI zu bedenken. Kryptowährungen, ein Kernelement von Web3, haben bereits eine ganze Reihe von ethischen Fragestellungen aufgeworfen, während sie in einigen Fällen auch wegen Täuschungen, Betrügereien und Phishing-Angriffen aufgefallen sind.

Wenn solche Mechanismen auf KI-Systeme übertragen werden, könnten wir uns in einer Lage wiederfinden, in der Algorithmen unkontrollierbar werden – geschützt von der Anonymität des Web3 und dank der Dezentralisierung über eine größere Anzahl von Geräten verstreut, wobei mittlerweile auch Nodes aus Smartphones ermöglicht werden. Dies ist besonders bedenklich, da die Menschen für die KIs so langsam denken, wie Bäume und so wichtig für sie sind wie für uns Ameisen.

Fazit

An der Schnittstelle von Web 3 und KI entsteht eine neue Welt voller ungeahnter Möglichkeiten und gleichzeitig immenser Risiken. Ob es sich um die ethische Entwicklung von KI handelt oder um die Blockchain als Verteidigungsmechanismus gegen die Flut von Desinformation, wir befinden uns an einem kritischen Wendepunkt. Die Frage ist nicht mehr, ob diese Verschmelzung von Technologien Realität wird, sondern wie wir sie gestalten, um sowohl die kolossalen Vorteile als auch die beunruhigenden ethischen und technologischen Herausforderungen zu bewältigen. Wenn Sie ein Teil dieser aufregenden, aber ungewissen Reise sein wollen, dann ist jetzt der Moment zum Handeln. Die Zukunft wartet nicht.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.