Krypto News: Bullisches Momentum für ESG-Coin C+Charge - nur noch 250.000 $ & zwei Tage vor nächster Preisanhebung

Weniger als 48 Stunden haben Investoren in der fünften Phase des Presales der umweltfreundlichen Kryptowährung C+Charge noch Zeit, die nativen CCHG Token für 0,018 $ zu akkumulieren. Zugleich konnte man mittlerweile fast 2,5 Millionen $ einsammeln, sodass weniger als 250.000 $ Raising Capital in diesem Finanzierungsstadium zur Verfügung stehen. Daraus folgt für Investoren das Bedürfnis, sich nach eigenständiger Due-Diligence zu beeilen. Wenn man in der aktuellen Vorverkaufsphase noch in C+Charge investiert, stehen die Chancen gut, mit massiven Buchgewinnen und somit einem deutlichen Puffer in den öffentlichen Handel zu starten. Ein Meilenstein folgt aktuell auf den Nächsten – zuletzt konnte der Vorverkauf noch einmal an Dynamik gewinnen.

Bei C+Charge handelt es sich um ein grünes Krypto-Projekt, das mittels Blockchain-Technologie die E-Mobilität disruptieren möchte. C+Charge hat sich zum Ziel gesetzt, die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen zu fördern, indem man eine Peer-to-Peer-Zahlungsplattform einführt. Mit deren Hilfe können später die Fahrer von Elektroautos an unterschiedlichen Ladesäulen immer mit CCHG-Token bezahlen. Da die Zahlungsmöglichkeiten der Betreiber von Ladesäulen in der Praxis im Jahr 2023 beträchtlich variieren, soll die die Web3-App eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit schaffen, den Zahlungsverkehr zu vereinfachen.

Emissionsgutschriften für EV-Fahrer: Monetäre Anreize für E-Mobilität

Durch eine frühzeitig bekanntgegebene Kooperation mit Flowcarbon haben Elektrofahrzeugbesitzer via C+Charge die Möglichkeit, bei jedem Ladevorgang Emissionsgutschriften zu erwerben. Diese werden ausnahmslos in Form von Goodness Native Tokens (GNT) abgebildet. Auf diese Weise schafft man monetäre Anreize für E-Mobilität. Der GNT-Token ist ein verifizierter Kohlenstoffkredit, der Teil des wachstumsstarken, fakultativen Markts werden soll. Die Chancen stehen gut, da GNT von führenden Unternehmen wie a16z Crypto, Samsung Next und Invesco unterstützt wird. Der Emissionshandel gilt als effektives Instrument, um die globale Erderwärmung zu stoppen.

Intuitive Web3-App steht für Komfort & Praxistauglichkeit

Die intuitive Web3-App von C+Charge spielt eine maßgebliche Rolle im grünen Ökosystem, das Elektroautofahrern vielfältige Möglichkeiten bietet. Fahrer können schnell die nächsten Ladesäulen finden, während Betreiber Probleme an ihren Stationen präzise erkennen. Die Nutzer können ebenfalls Emissionsgutschriften verfolgen und sammeln. Zugleich wird das universelle Zahlungssystem über die App abgewickelt. Der CCHG-Token kann nun beispielsweise verwendet werden, um Ladevorgänge zu bezahlen.

Die Entwickler von C+Charge möchten gemäß ihrer Website ein universelles Zahlungssystem schaffen, das einheitlich funktioniert, den Vorgang für Endnutzer vereinfacht und die Adoption von E-Mobilität verbessert. Die Blockchain-Technologie schafft Transparenz, eine Internetverbindung ist die einzige Voraussetzung zur Teilnahme.

Grüne Mission bei C+Charge: Grünes ESG-Investments macht die Welt zu einem besseren Ort

Die Mission von C+Charge geht über das Versprechen einer überdurchschnittlichen Rendite hinaus um wirklich realen Impact zu schaffen. Hier zielt man darauf ab, ein nachhaltiges Ökosystem zu entwickeln, das Kohlenstoffemissionen senkt und deren Auswirkungen auf die Umwelt reduziert. Zugleich möchte C+Charge den Fahrern und Token-Inhabern die Möglichkeit geben, Rewards zu verdienen und an Emissionsgutschriften zu partizipieren, die bisher großen Unternehmen vorbehalten waren.

Die Vision von C+Charge konzentriert sich vielversprechend auf die Förderung und Unterstützung einer nachhaltigen Elektromobilität, basierend auf einem intuitiven und komfortablen Ladeerlebnis für Elektrofahrzeuge, das als notwendige Bedingung für eine fortschreitende Adoption verstanden wird. Das Ziel: den Prozess einfach und lohnenswert gestalten, um nachhaltiges Wachstum der E-Mobilität zu fördern.

Deflation dank Token-Burning: Kurskatalysator für grünen ESG-Coin

C+Charge hat erst vor wenigen Tagen ein neues wöchentliches Burning-Programm für den grünen Coin angekündigt und damit dem Presale eine attraktive Facette hinzugefügt. Im Rahmen dieses Programms werden alle CCHG-Token, die in der jeweiligen Phase keinen Käufer fanden, verbrannt. Dafür versendet man die CCHG-Token an ein Dead-Wallet. Dadurch wird das zirkulierende Angebot verknappt. Das Token-Burn-Programm von C+Charge bedingt damit eine Verknappung, die die Wertentwicklung der verbleibenden CCHG-Token unterstützt – CCHG ist somit nicht nur ein grünes und nachhaltiges, sondern eben auch ein deflationäres Asset. Dieses Vorgehen entspricht marktwirtschaftlichen Prinzipien, die auf steigende Kurse hindeuten.

Die umweltfreundliche Kryptowährung C+Charge hat bereits eine Auditierung des CCHG Token erreicht und zugleich eine KYC-Verifizierung bei Coinsniper abgeschlossen. Rund 2,5 Millionen $ konnte man schon für die zukunftsträchtige Idee einsammeln, die sich in das steigende nachhaltige Bewusstsein der Verbraucher & Investoren einfügt. Um jetzt die BEP-20-Token CCHG zu kaufen, besucht man einfach die Website, verbindet das Krypto-Wallet und swappt BNB, USDT oder ETH gegen CCHG.

