Krypto News: CyberDefender aus Hongkong - Die Polizei des Metaverse

Die Polizei aus Hongkong hat nun zum Schutz ihrer Bevölkerung CyberDefender ins Leben gerufen, den Wächter der Krypto-Welt. In der neuen Ära des Metaverse und der Web3-Technologie schützt der CyberDefender die digitale Landschaft und klärt die Bevölkerung über potenzielle Cyberbedrohungen auf. Erfahren Sie nun alles Wichtige über die Arbeit von CyberDefender sowie dessen Zukunftspläne und Strategien zur Kryptosicherheit!

Gefahren und Verbrechensbekämpfung im Metaverse

Das Metaverse birgt nicht nur Chancen, sondern auch potenzielle Gefahren. Cyberkriminelle könnten die dezentrale Natur und den Einsatz virtueller Vermögenswerte im Web3 ausnutzen, um Endgeräte, virtuelle Wallets und Smart Contracts ins Visier zu nehmen.

Chief Inspector Ip Cheuk-yu vom CSTCB warnte vor diesen möglichen Fallstricken und betonte, dass alle Arten von Verbrechen, die im Cyberspace geschehen können, auch in der Metaverse möglich sind. Dazu zählen Anlagebetrug, unbefugter Systemzugriff, Diebstahl oder Sexualdelikte.

Durch den dezentralen Charakter steige ihrer Meinung die Wahrscheinlichkeit, dass Cyberkriminelle es auf das Web3 abgesehen haben. Cyberkriminelle nutzen dabei das mangelnde Wissen der Öffentlichkeit über virtuelle Vermögenswerte aus und locken sie in nichtexistierende Investitionsaktivitäten.

So wurden in Hongkong im Jahr 2022 insgesamt 2.336 virtuelle Vermögensfälle mit einem Verlust von 1,7 Milliarden Dollar verzeichnet. Im ersten Quartal dieses Jahres sind bereits 663 Fälle mit einem Gesamtverlust von 570 Millionen Dollar hinzugekommen.

Hongkongs CyberDefender als Antwort auf Cyberkriminalität im Web3 und Metaverse

Aufgrund der Attraktivität für Verbrecher und den bisher nur mangelhaft überwachten Markt, hat die Polizei von Hongkong nun die Plattform „CyberDefender Metaverse“ durch das Cyber Security and Technology Crime Bureau (CSTCB) am 27. Mai eingeführt.

Um die digitale Aufklärung der jüngeren Generation zu verbessern, plant die Polizei, öffentliche Bildungsinitiativen zu verschiedenen Themen über die Plattform „CyberDefender Metaverse“ zu organisieren.

So soll das Bewusstsein der Bevölkerung für die neuesten Fortschritte in der Informationstechnologie, potenzielle Fallstricke gestärkt werden, um somit Technologieverbrechen zu verhindern.

Die neu eingeführte Plattform „CyberDefender Metaverse“ hat drei virtuelle Veranstaltungsorte: Die CyberDefender City, eine Web3-thematische Galerie und ein Auditorium. Das Metaverse können die Besucher frei erkunden und Einblicke in das damit verbundene Wissen erlangen.

Seit der Beta-Testphase im Mai wurde die Galerie bereits von über 350 Menschen besucht und das heutige Event lockte über 120 Teenager, Lehrer und Eltern an.

CyberDefender soll das digitale Terrain des Metaverse und Web3 von Betrug und Cyberkriminalität säubern, indem es die Bevölkerung über mögliche Gefahren aufklärt. Dank dieser Bemühungen kann die Stadt einen sicheren Hafen für Web3-Nutzer schaffen, der das Vertrauen in den neuen Markt stärkt und möglicherweise eine neue Rallye unterstützt.

Die Arbeit von CyberDefender kann als Schutzschild für Kryptowährungsinvestoren angesehen werden. Er trägt zur Reduzierung von Unsicherheit im Kryptomarkt bei, indem er eine sicherere Umgebung schafft. Dieser Schutz bietet Anlegern mehr Sicherheit und kann zu einer erhöhten Akzeptanz und Expansion von Kryptowährungen beitragen.

Das Metaverse bietet auch viele neue Chancen. Auf der Veranstaltung von CyberDefender wurden die unternehmerischen Möglichkeiten und Herausforderungen von Web3 und der Metaverse sowie die Karriereaussichten für Künstler in der Industrie der Non-Fungible Tokens (NFT) diskutiert.

Zu den Gesprächsthemen gehörten die möglichen Auswirkungen von KI-generierter NFT-Kunst auf die Kunstindustrie und wie E-Sport in die Entwicklung von Web3-Konzepten integriert werden kann.

China bewegt sich im Eiltempo auf Web3 und Metaverse zu

Die Nachrichten um Chinas Öffnung gegenüber Web3 mehren sich seit diesem Jahr durch die neue Regulierung von digitalen Assets. Dabei beabsichtigt das Land der Mitte eine Führerrolle einzunehmen.

So hatte erst am 22. Mail die chinesische Stadt Nanjing erst die „China Metaverse Technology and Application Innovation Platform“ ins Leben gerufen. Mit dieser sollen die Metaverse-Forschung und -Entwicklung des Landes vorangetrieben werden.

Überdies wurde von Peking auch ein Web3-Whitepaper herausgegeben. Aus welchem hervor geht, dass China die Industrie mithilfe der Web3-Technologie insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Finanzen, Verkehrs und Unterhaltung revolutionieren will. In diesem Zusammenhang sollen ebenso KIs zum Einsatz kommen.

Dabei ist das Web3 eine dezentrale, nutzerorientierte, digitale Landschaft, in der Privatsphäre und Selbstbestimmung der Nutzer im Vordergrund stehen. Bemerkenswert ist dabei, dass das Whitepaper – trotz der starken Überwachung des Landes – zumindest auch die Privatsphäre anzuerkennen scheint oder zumindest den Eindruck erwecken will. Dabei soll global zusammengearbeitet werden, um Standards, Richtlinien und Vorschriften zu definieren.

