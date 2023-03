Krypto News Rückblick: Diese sieben News aus der letzten Woche muss jeder kennen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Erneut ist eine Woche vorbei, die am digitalen Währungsmarkt wohl insbesondere vom Flash Crash in den vergangenen Tagen geprägt war, welcher beispielsweise dem Bitcoin rund 6 % an Marktkapitalisierung in weniger als einer Stunde kostete. Vorwiegend die drohende Insolvenz der Silvergate-Bank belastete digitale Währungen, was wiederum zu einer deutlichen Entkoppelung von Aktien & Kryptos führte. Welche Krypto News sollte jeder Anleger jetzt kennen? Die wichtigsten Krypto-News im Check:

SEC im Angriffsmodus: Sind alle Kryptos Wertpapiere?

Die SEC treibt ihren Kampf gegen Kryptowährungen weiter voran und möchte unbedingt mehr Regulierung. Im Zuge dessen äußerte sich der SEC-Vorsitzende Gary Gensler in der vergangenen Woche zu Kryptowährungen und deren Einstufung als Wertpapiere (Securities), was wiederum eine Beaufsichtigung sowie Regulierung durch die Börsenaufsicht bedeuten würde.

Consensus is building that everything in the #Crypto industry other than #Bitcoin is a security, destined to be regulated by the @SECGov. This makes $BTC the only crypto-asset suitable for use as global money.https://t.co/4XK6wWbz7G — Michael Saylor (@saylor) February 26, 2023

In einem Interview mit dem New York Magazine vom 23. Februar hat der Chef der US-Börsenaufsicht (SEC) seine Ansicht dargelegt, dass alle Kryptowährungen außer der Bitcoin der Zuständigkeit der Finanzbehörde unterliegen und somit als Wertpapiere eingestuft werden. Gensler argumentierte, dass die Token im Wesentlichen Wertpapiere sind, da es eine zentrale Gruppe gebe, die die Öffentlichkeit dazu ermutigt, mit Gewinnerzielungsabsicht zu investieren. Der Bitcoin hingegen wird aufgrund des hohen Maßes an dezentraler Organisation und dem Fehlen von zentralen Akteuren anders behandelt. Es bleibt stark fragwürdig, dass der Bitcoin die einzige Kryptowährung ist, die dieses Merkmal erfüllt.

Kryptowährungen unterliegen Einkommenssteuerrecht: Wichtiges BFH-Urteil

Der Bundesfinanzhof hat in der vergangenen Woche entschieden, dass Gewinne aus dem Handel mit Kryptowährungen steuerpflichtig sind. Der zuständige Richter betrachtet Kryptowährungen hauptsächlich als Spekulationsobjekte, sodass die Gewinne aus einem privaten Veräußerungsgeschäft innerhalb eines Jahres mit dem persönlichen Einkommensteuersatz versteuert werden. Wenn jedoch die Haltedauer über einem Jahr liegt, sind die Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften steuerfrei. Der Bundesfinanzhof hat damit klargestellt, dass Gewinne aus dem Handel mit Kryptowährungen dem Einkommenssteuerrecht unterliegen – in der Vergangenheit gab es lediglich verwaltungsinterne Anweisungen.

Vorwürfe & FUD bei Binance: Gerät die umsatzstärkste CEX ins Wanken?

Nach einem aktuellen Artikel von Forbes soll die weltweit größte Kryptobörse Binance Kundengelder in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar veruntreut haben. In der Vergangenheit positionierte sich Binance nach dem spektakulären Zusammenbruch der FTX-Börse proaktiv, um weitere Probleme vorzubeugen. Beispielsweise hatte man eine Initiative zur Offenlegung eigener Reserven gestartet oder einen Fonds zur Unterstützung angeschlagener Krypto-Dienstleister gegründet. Das Wirtschaftsmagazin Forbes analysierte On-Chain-Daten zwischen August und Dezember 2022 und verweist auf Abhebungen von insgesamt 1,8 Milliarden US-Dollar von Binance an verschiedene Krypto-Hedgefonds, obgleich das Kapital eigentlich zur Deckung der Kundeneinlagen gedacht war.

Will try to keep 2023 simple. Spend more time on less things. Do's and Don'ts.



1. Education

2. Compliance

3. Product & Service



4. Ignore FUD, fake news, attacks, etc.



In the future, would appreciate if you can link to this post when I tweet "4". — CZ Binance (@cz_binance) January 2, 2023

Binance-CEO CZ weist die Vorwürfe auf Twitter zurück und betont, dass es sich bei den genutzten Daten um alte Blockchain-Transaktionen handle, die von Kunden selbstständig durchgeführt wurden. Erneut gibt es somit Vorwürfe gegen Binance – nach den engen Verstrickungen mit Bitzlato oder einem Fehler, bei dem irrtümlich Kryptos zur Deckung der Stablecoins mit Kundeneinlagen vermischt wurden.

Silvergate schockt Krypto-Markt: Führende Krypto-Bank im Überlebenskampf

Silvergate ist eine der wichtigsten Banken in den USA, die Geschäfte im Krypto-Sektor abwickelt. Nun versäumte die Krypto-Bank die rechtzeitige Veröffentlichung des Jahresberichts. Demnach untersuche man aktuell die Auswirkungen der Marktentwicklungen auf die Fähigkeit, das Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten fortzuführen, insbesondere aufgrund der geschäftlichen und regulatorischen Herausforderungen. Viele große Krypto-Unternehmen haben daraufhin ihre Geschäfte mit der Bank eingestellt, einschließlich Circle, Paxos, Gemini, Coinbase, Crypto.com oder Bitstamp. Der Zusammenbruch des Krypto-Unternehmens FTX hat Silvergate massiv finanziell geschwächt – hier dürfte auch der jüngste Grund für den Krypto-Crash zu finden sein.

Ripple-Umfrage: Absolute Mehrheit der Finanz-Unternehmen glaubt an Kryptos

Eine neue Umfrage, die von Ripple durchgeführt wurde, offenbart große Zuversicht, was das Potenzial von Kryptowährungen für schnellere und günstigere Transaktionen angeht. Demnach hat Ripple führende Mitarbeiter von Finanz-Unternehmen befragt und dabei insgesamt 281 Antworten von Analysten und CEOs erhalten. Fast alle Befragten (97%) glauben, dass Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie in den nächsten drei Jahren eine bedeutende Rolle bei der Durchführung schnellerer Zahlungen spielen werden. Mehr als 50 % der Befragten gehen sogar davon aus, dass die meisten Händler innerhalb von ein bis drei Jahren Krypto-Zahlungen akzeptieren werden. Die Adoption schreitet möglicherweise schon bald noch dynamischer voran.

In a survey of ~300 global payments leaders, the majority of respondents believe in the power of crypto and blockchain for faster, lower cost payments. But widespread adoption hinges on regulatory clarity and sustainability.



Learn more:https://t.co/cecO92utcS — Ripple (@Ripple) March 2, 2023

Dubai launcht Freihandelszone für Kryptos: Der neue Krypto-Hub in den VAE

Die RAK Digital Assets Oasis (RAK DAO) plant die Eröffnung einer neuen Freihandelszone im zweiten Quartal 2023. Diese soll eine Freezone für nicht-regulierte Aktivitäten im Bereich der virtuellen Vermögenswerte werden. Die Verantwortlichen zielen insbesondere auf digitale und virtuelle Vermögenswerte wie Metaverse, Blockchain, Utility Token, Virtual Asset Wallets, Non-Fungible Token (NFTs), dezentrale autonome Organisationen (DAOs), dezentrale Anwendungen (DApps) oder das Web3 ab. Unternehmen, die in den „Freezones“ Dubais gegründet werden, profitieren von geringen Steuern, fehlender Bürokratie und großer Rechtssicherheit und haben Zugang zu einem wachsenden Netzwerk von internationalen Unternehmen.

Krypto-Presales im März 2023: FGHT & CCHG mit nächsten Meilensteinen

In der vergangenen Woche konnte Fight Out (FGHT) Geschichte schreiben und im zukunftsträchtigen Presale über 5 Millionen $ einsammeln. Zugleich änderten die Verantwortlichen die Presale-Struktur, sodass nun jede Woche eine Preisanhebung erfolgt, bis am 31.03 der FGHT Token 0,0333 $ kostet und zugleich der Vorverkauf endet. Zahlreiche CEX haben bereits für Anfang April die Börsennotierungen bestätigt. Fight Out verbindet auf eine spannende Art und Weise, Metaverse, Web3, virtuelle Avatare und die Fitness-Welt. Bis zu 67 % Bonus-Token im Vorverkauf machen das Ganze noch attraktiver.

Der Vorverkauf der umweltfreundlichen Kryptowährung C+Charge hat mittlerweile die fünfte Vorverkaufsphase erreicht und zugleich über 2 Millionen $ für das nachhaltige Konzept eingesammelt, mit welchem man die E-Mobilität fördern möchte. Hier setzt C+Charge mit renommierten Partnern auf ein neues Ladenetz für EV, das mit mehr Transparenz, größerer Zugänglichkeit und weniger Hürden die Nutzung elektrischer Fahrzeuge noch attraktiver macht – auch unter Einbeziehung monetärer Anreize wie Emissionsgutschriften, die natürlich tokenisiert abgebildet werden.

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.