Krypto News Vorschau: Darauf kommt es jetzt an

Am Kryptomarkt tut sich zur Zeit nicht viel. Der Bitcoin-Kurs pendelt um die 110.000 Dollar Marke und Ethereum ist es bisher nicht gelungen, die psychologisch wertvolle 4.000 Dollar Marke zurückzuerobern. Während die einen davon sprechen, dass der Zenit überschritten ist und nun der Bärenmarkt beginnt, deutet die Nachrichtenlage eher auf Erholung und möglicherweise auch schon auf neue Höchststände hin. Auch in der kommenden Woche gibt es wieder einiges zu beachten, das die Märkte bewegen könnte.

Handelsabkommen zwischen USA und China

Der größte Unsicherheitsfaktor an den globalen Finanzmärkten ist der amtierende US-Präsident Donald Trump. Genauer gesagt die Handelszölle, mit denen er gerne um sich wirft. Immer wieder sorgen Tweets des Präsidenten dafür, dass die Märkte innerhalb kürzester Zeit einbrechen und später wieder steigen, wenn es Entwarnung gibt.

Eine solche Entwarnung hat sich auch in dieser Woche angekündigt. Die USA und China haben sich während Trumps Asienreise wieder angenähert und das könnte sich schon ab morgen stark bullish auf die Kurse am Kryptomarkt auswirken. Heute kam vom Weißen Haus eine offizielle Bestätigung dessen, was mit dem chinesischen Präsidenten Xi ausgehandelt wurde.

https://twitter.com/KobeissiLetter/status/1984791737928192393

Unter anderem soll China die Exporte von Chemikalien, mit denen in den USA Fentanyl hergestellt wird, strenger kontrollieren, um das Fentanylproblem in den USA einzudämmen. Die strengen Exportvorgaben seltener Erden sollen dagegen aufgehoben werden. Vor allem aber sollen auch die USA 10 % der Handelszölle auf China-Importe wieder aufheben.

Die Entspannung im internationalen Handel und die Tatsache, dass die beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt wieder aufeinander zugehen, dürfte die Märkte wieder ankurbeln. Zumindest so lange, bis die nächste Hiobsbotschaft ansteht. Diese dürfte nicht lange auf sich warten lassen, weshalb es eher gilt, kurzfristige Gewinne mitzunehmen, als sich darauf zu verlassen, dass es von hier aus nur noch bergauf geht. Einer der Coins, bei denen Analysten extrem hohe kurzfristige Gewinne erwarten, ist Bitcoin Hyper ($HYPER).

Bitcoin Hyper vor der Preiserhöhung

Zwar dürfte der Bitcoin-Kurs langfristig weiter steigen, viele Altcoins haben es im aktuellen Umfeld aber schwer. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel und Bitcoin Hyper dürfte eine dieser Ausnahmen sein. Zumindest deuten die aktuellen Zahlen darauf hin. Bitcoin Hyper entwickelt nämlich eine Layer-2-Lösung, die Bitcoin mit den Funktionen neuerer Blockchains ausstatten soll.

Das bedeutet, dass auf der neuen Hyper Chain auch Zinsen auf Bitcoin verdient werden können, wie man das von Solana oder Ethereum schon lange kennt, da auf der Layer 2 auch DeFi-Anwendungen genutzt werden können, wie Lending, Staking oder Yield Farming. Das Konzept schlägt bereits hohe Wellen und zieht die Aufmerksamkeit der Analysten und Investoren auf sich.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Im Zentrum der neuen Layer-2-Lösung steht der $HYPER-Token, der für Transaktionen, Liquiditätspools und vieles mehr benötigt wird. Aktuell haben Anleger noch die Möglichkeit, $HYPER im Presale zum günstigen Fixpreis zu kaufen und laut einigen Prognosen könnte es sich hier um einen der vielversprechendsten Altcoins dieses Jahres handeln. Darauf lässt nicht nur der starke Anwendungsfall, sondern auch die hohe Nachfrage schließen.

Anleger haben bereits $HYPER-Token im Wert von über 25 Millionen Dollar gekauft, was Bitcoin Hyper zu einem der erfolgreichsten ICOs in der Geschichte macht. Damit stehen die Chancen gut, dass es nach dem Börsenlisting zu einer Kursexplosion kommt. Schon während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis mehrfach angehoben, was frühen Käufern schon einen ersten Buchgewinn einbringt. Die nächste Preiserhöhung findet bereits in Kürze statt.

