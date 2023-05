Krypto News: Warum die nächsten Monate entscheidend für Kryptos sein könnten

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In der ständig wechselnden Landschaft der Kryptowährungen stehen die kommenden Monate vor einer entscheidenden Phase. Denn mit der Geldpolitik der globalen Notenbanken, die sich verändert, und der Inflation, die zunimmt, ist es wichtiger denn je, die Auswirkungen dieser Faktoren auf die Krypto-Märkte zu verstehen. Werfen wir einen gründlichen Blick auf das, was uns erwartet.

Bevorstehender Wechsel von restriktiven zur akkommodierenden Geldpolitik

Einer der wichtigsten Hinweise für die globale Wirtschaftsentwicklung ist die Geldpolitik der Notenbanken und insbesondere der US-amerikanischen FED (Federal Reserve). In diesem Zusammenhang achten Investoren darauf, ob mehr Liquidität in Form von Geld in die Märkte fließt.

Denn dies wirkt sich förderlich auf das Wirtschaftswachstum aus, steigert den Optimismus der Anleger und verursachte ebenfalls wiederum eine Inflation, durch welche die Preise von Assets wie Technologieaktien und Kryptowährungen steigen – sofern sie nicht zu hoch ist und Zinssenkungen befürchtet werden.

In diesem Zusammenhang verläuft die Wirtschaft in Zyklen, welche sich eher förderlich oder hinderlich auf die Wirtschaft und somit auch Kryptowährungen auswirken. Diese halten für gewöhnlich längere Zeit an, sodass bei einer frühzeitigen Positionierung mit gutem Timing überdurchschnittliche Renditen möglich werden. Denn es kann längerfristig von dem neuen Zyklus und dem damit verbundenen Trend profitiert werden.

Deswegen achten die Investoren nun vermehrt auf den Markt und die verschiedenen Wirtschaftsindikatoren. Denn diese geben erste Anzeichen auf die weitere Entwicklung. Daher werden im Folgenden einige der neusten Änderungen der wichtigsten Wirtschaftsindikatoren und Faktoren vorgestellt sowie was sie uns aktuell über die mögliche Zinswende der amerikanischen Notenbank verraten.

Jetzt frühzeitig König der Memecoins entdecken!

Hoffnung auf einen Schulden-Deal in den USA

In der letzten Woche wurde bekannt gegeben, dass ein Schulden-Deal in den USA bevorsteht. Allerdings gab es auch schon in der Vorwoche einen vergleichbaren Wortlaut. Daher wurde diese Nachricht auch schon zuvor von optimistischen Anlegern eingepreist.

Zudem müsste bei einer Einigung zwischen Biden und McCarthy auch der Freedom Caucus zustimmen. Dabei handelt es sich um den konservativen Flügel der Republikaner, welcher stark von Trump beeinflusst wird, der keinen Deal möchte. Somit ist also auch mit Ungewissheit zu rechnen.

Vermutlich wird allerdings ein Deal zustande kommen, da die USA ansonsten zahlungsunfähig wären. Dabei wird dennoch vermutet, dass es darauf hinausläuft, dass die Vereinigten Staaten von Amerika weniger Geld ausgeben können. Sollte es hingegen zu keiner Einigung kommen, dann wären die USA bereits am 5. Juni zahlungsunfähig und am 15. Juni würde schon eine Abstufung der Ratingagenturen erfolgen.

Jetzt frühzeitig in Memecoin-Revoluzzer investieren!

Inflationsrate nimmt wieder stärker zu als erwartet

Einer der wichtigsten Indikatoren für die FED ist die PCE-Inflationsrate. Diese ist zuletzt jedoch wieder in allen Bereichen höher ausgefallen, als erwartet wurde. So lag sie im Vormonatsvergleich 0,4 % und im Vorjahresvergleich 4,4 % höher. Zudem könnte der Dienstleistungssektor die Inflation noch weiter antreiben.

Deswegen deuten auch die FED Fund Futures wieder auf eine höheren Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im Juni sowie Juli hin. Zudem stiegen auch die Terminal Rate Expectations, welche den erwarteten Höchstsatz der Zinsen in den USA repräsentiert.

Zuvor bestand noch die Annahme, dass die Zinsen bereits im Juli gesenkt werden. Nun ist dieses Datum jedoch durch die FED Fund Futures vorerst in den September gerückt, wobei eine Zinsanhebung im Juni zu 64,2 % und im Juli zu 27 % wahrscheinlich ist. Dieser Umstand ist neu, war jedoch der Auslöser für die vergangene Rallye. Andererseits haben die Anleihemärkte die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls gesenkt.

Aber auch eine Zinssenkung bedeutet nicht automatisch eine sofortige Rallye. Denn laut einer Statistik dauert dies sogar durchschnittlich 6 Monate nach der ersten Zinssenkung, jedoch kann es auch schon früher eintreten.

Eine Zinsanhebung ist aber Gift für Technologieunternehmen, weil dadurch der US-Dollar stärker wird und die Renditen für US-Staatsanleihen steigen. Dennoch gehörten am vergangenen Freitag die Tech-Aktien zu den größten Gewinnern. Ebenfalls deutet der fallende VIX auf einen steigenden Optimismus bei den Anlegern hin.

Jetzt rechtzeitig in aufstrebenden Memecoin investieren!

Auswirkungen auf den Kryptomarkt

Zinserhöhungen können Anleger dazu veranlassen, in „sichere Häfen“ zu flüchten, wobei Kryptowährungen dieser Rolle aufgrund der Zunahme der Korrelation zu den Finanzmärkten zuletzt weniger gerecht wurden.

Sollten hingegen die Zinsen niedrig bleiben, könnte das Interesse an risikoreicheren Anlagen wie Kryptowährungen steigen. Welchen Weg die Zentralbanken einschlagen, wird daher erheblichen Einfluss auf die Krypto-Märkte haben.

Inflation ist der Albtraum jedes Sparers und Anlegers. Mit der aktuellen Inflationsrate, die in vielen Ländern besorgniserregend steigt, suchen Anleger nach Möglichkeiten, ihr Vermögen zu schützen. Dabei könnten Kryptos auch als Inflationsschutz dienen. Denn viele Kryptowährungen wie Bitcoin hatten seit ihrer Einführung eine wesentlich profitablere Entwicklung als inflationäre Fiatwährungen wieder der Euro.

Mit all diesen Aspekten ist es klar, dass die nächsten Monate für die Kryptowelt entscheidend sein könnten. Es bleibt nur noch, die Entwicklungen auf den Finanzmärkten sorgfältig zu beobachten und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die Krypto-Welt schaut gespannt auf die nächsten Monate. Es ist Zeit, wachsam zu bleiben!

Jetzt in Personifizierung des Memecoin-Hypes investieren!

Neue günstige Kryptowährungen begeistern Investoren im Sturm

Die günstigsten Einstiegsmöglichkeiten für erfolgreiche Kryptowährungen stellen meistens die Vorverkäufe dar. Denn in diesem Zusammenhang werden die Token häufig mit einem Rabatt verkauft. Zudem können sich Anleger über die damit verbundenen Preiserhöhungen auch Buchgewinne sichern sowie von einem temporär sicheren Hafen profitieren. Im Folgenden findet sich daher eine Auswahl der Presales, welche schon nach kurzer Zeit viele Investoren von sich begeistern konnten:

Wall Street Memes – Personifizierter Token der Memecoin-Bewegung

Mit der Vision der Demokratisierung der Finanzmärkte ist WallStreetBets und durch diese auch die NFT-Kollektion Wall Street Bulls sowie die darum gewachsene große Community entstanden. Dies ist auch der Grund, weshalb die NFT-Kollektion bereits nach 32 Minuten ausverkauft wurde und 2,5 Mio. US-Dollar einbrachte. Zudem gibt es von dem erfahrenen Team auch eine neue Bitcoin-Ordinals-NFT-Kollektion. Nun wurde für die Community ein neuer Memecoin mit besonders demokratischen Ethos entwickelt. Er repräsentiert dabei die Vision der Memecoins als bestes, weshalb viele schon von dem König der Memecoins sprechen. Daher konnten im Presale nach zwei Tagen bereits 800.000 $ eingeworben werden.

Jetzt frühzeitig in König der Memecoins investieren!

DeeLance – Revolution für Businesswelt durch Dezentralisierung und Metaverse

Ein besonders außergewöhnliches Projekt stellt das dezentrale Business-Ökosystem von DeeLance dar. Es unterteilt sich in einige Kernelemente, von denen das Arbeits-Metaversum ein wesentlicher Bestandteil ist. In diesem können die Nutzer von Bewerbungsgesprächen, Teamarbeiten, 3D-Präsentationen, interaktiven Fortbildungen, Messen und mehr profitieren. Ebenso können trotz großer Distanz Verbundenheit und Effizienz von echten Unternehmen ermöglicht werden. Ein weiteres wichtiges Element von DeeLance ist der dezentrale Arbeitsmarkt mit den niedrigsten Gebühren und der höchsten Effizienz. Zudem bietet DeeLance dank er Blockchain die benötigte Transparenz und Sicherheit, wobei dies über fortschrittlichste NFTs gewährleistet wird. Diese lassen sich auch für Immobilien und mehr fragmentieren.

Jetzt in neuartiges Business-Ökosystem investieren!

Ecoterra – Durch innovatives Geschäftsmodell Umwelt und Klima schützen sowie verdienen

Einen der beeindruckendsten Presales auf dem Kryptomarkt in diesem Jahr hat Ecoterra hingelegt, mit Verkäufen von Coins für teilweise über 1 Mio. US-Dollar pro Tag. Denn das innovative und revolutionäre Geschäftsmodell des preisgekrönten ESG-Coins bietet die dringend benötigten Incentivierungen für das Recycling über das Recycle-to-Earn-Verfahren, wobei Verbraucher für ihren Hausmüll Kryptowährungen erhalten. Somit soll durch das Urban Mining aus dem Gold der Städte eine Goldgrube gemacht werden. Auf diese Weise kann durch die Lösung der Klima-, Umwelt- und Müllprobleme eine nachhaltige Rendite erzielt werden. Zudem beinhaltet es ein Klima-Auswirkungsprofil sowie Marktplätze für Wertstoffe und CO₂-Zertifikate.

Jetzt frühzeitig in preisgekrönten ESG-Coin investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.