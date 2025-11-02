Krypto-Trader am Weg zur ersten Million: Mit 5.000 Dollar gestartet

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Wochenende bringt wie gewohnt wenig Bewegung am Kryptomarkt mit sich. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich um die 110.000 Dollar Marke und damit eher seitwärts, was sich allerdings schon in der kommenden Woche ändern könnte. Viele Anleger warten allerdings eher auf eine Phase, in der Altcoins explosionsartig steigen können, die sogenannte Altcoin Season. Bisher ist es dazu aber nicht gekommen. Ein Krypto-Trader zeigt auf, wie er trotz diesem Umstand in den letzten 2 Jahren enorme Renditen erzielen konnte.

In 2 Jahren auf 200.000 Dollar

Am Kryptomarkt hält sich die Hoffnung auf eine bevorstehende Altcoin Season hartnäckig. Seit über eineinhalb Jahren warten Anleger darauf, dass kleinere Coins den Bitcoin outperformen, doch gekommen ist diese Phase bisher nicht. Zumindest nicht in dem Ausmaß, in dem man das von früher kennt, auch wenn es natürlich immer wieder Coins gegeben hat, die durch explosionsartige Anstiege aufgefallen sind.

Einer der wenigen, die das frühzeitig prognostiziert haben, ist der Krypto-Experte von Rundumbitcoin. Bereits zu Beginn des aktuellen Marktzyklus hat er betont, dass die Spot-Bitcoin-ETFs das Marktverhalten dauerhaft verändern und institutionelles Kapital anders agiert als Privatanleger.

Er weist immer wieder darauf hin, dass Bitcoin ohne die ETFs und ohne Michael Saylor vermutlich weiterhin im Bereich um 50.000 Dollar gehandelt würde. Gleichzeitig machen Institutionen natürlich keine Umschichtungen in kleinere Altcoins, sodass die explosive Phase, in der Top 100 Coins plötzlich um mehrere hundert Prozent steigen, ausbleibt. Statt einer klassischen Altcoin Season dominiert Kapitalzufluss in Bitcoin und das verändert die Spielregeln.

Trotz dieser Rahmenbedingungen ist es dem Experten gelungen, sein Portfolio innerhalb von zwei Jahren von 5.000 auf über 200.000 Dollar zu steigern. In einem aktuellen Video erklärt er transparent seine Strategie und legt an einem aktuellen Beispiel offen, wie er diese Renditen erzielt hat.

Darin wird deutlich, dass er langfristig fast ausschließlich auf Bitcoin und Ethereum setzt und nur dann in kleinere Altcoins wechselt, wenn sich außergewöhnlich gute Nachrichten-Setups ergeben. Altcoins hält er fast nie über längere Zeiträume, sondern nutzt sie gezielt für kurzfristige Moves. Sein Ziel ist es, in den nächsten 2 Jahren die Millionen Dollar Marke zu knacken.

Gezieltes Traden statt Hoffnung auf Altseason

Sein Ansatz basiert darauf, nur dann in kleinere Coins zu springen, wenn die Wahrscheinlichkeit eines kurzfristigen Kursimpulses extrem hoch ist, etwa bei einem Börsenlisting oder anderen kursrelevanten News. Sobald er innerhalb eines oder zwei Tage Gewinne erzielt, wird sofort wieder in Bitcoin oder Ethereum umgeschichtet. Das schützt ihn davor, die Gewinne wieder abzugeben, was viele Anleger in den letzten zwei Jahren beim Halten kleiner Altcoins erleben mussten.

Auch Presales nutzt er aktiv, jedoch mit einer ungewöhnlichen Herangehensweise. Statt möglichst früh einzusteigen, wählt er oft bewusst spätere Zeitpunkte, wenn die Dynamik und Nachfrage nach dem Launch eindeutig erkennbar sind und es bereits erste Gewinnmitnahmen gegeben hat.

Dieser Ansatz hat sich für ihn und die Mitglieder seiner kostenpflichtigen Skool-Community wiederholt ausgezahlt und zeigt, dass enorme Renditen auch ohne klassische Altcoin Season möglich sind. Natürlich wird es auch ohne Altcoin Season immer wieder einzelne Coins geben, die ihren Wert innerhalb kurzer Zeit vervielfachen können. Einer davon könnte der neue Bitcoin Hyper ($HYPER) sein, der aktuell durch die Decke geht.

Wird Bitcoin Hyper der Top Performer in diesem Jahr?

Bitcoin Hyper verfolgt das Ziel, Bitcoin aus seiner reinen Rolle als Wertspeicher herauszuführen und erstmals echte DeFi-Funktionalität für BTC zu schaffen. Bislang war Bitcoin zwar das wertvollste Krypto-Asset, aber technologisch stark eingeschränkt. Die neue Layer-2-Lösung auf Basis der Solana Virtual Machine soll schnelle Transaktionen, günstige Gebühren und Zugang zu Staking, Lending und Yield-Farming ermöglichen. Damit würde Bitcoin nicht nur gehodlt, sondern produktiv eingesetzt, was ein potenzieller Meilenstein für das gesamte Ökosystem wäre.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Aktuell ist der native Token $HYPER noch im Vorverkauf erhältlich und hier könnte es sich um eine der größten Chancen der letzten Jahre handeln. Zumindest deutet die hohe Nachfrage darauf hin. Über 25 Millionen Dollar wurden bereits investiert und der $HYPER-Token zählt damit zu den erfolgreichsten Vorverkäufen der letzten Jahre. Viele Analysten halten Bitcoin Hyper für einen der spannendsten neuen Altcoins dieses Zyklus und erwarten einen explosiven Marktstart nach dem Börsenlisting. Sollte sich das Projekt als Standard-Layer-2 für Bitcoin etablieren, wären massive Kursgewinne nach dem Launch durchaus realistisch.

