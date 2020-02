BitGo weitet Präsenz aus: Kryptoverwahrung in Deutschland und der Schweiz

• Große Nachfrage in Europa• Verwahrung von Vermögenswerten• Zwei neue Einrichtungen in Deutschland und der Schweiz

Nach eigenen Angaben ist BitGo, mit Sitz in den USA, der erste regulierte Verwahrer von digitalen Vermögenswerten und verwalte über 20 Prozent aller Bitcoin-Transaktionen. Für Unternehmen bietet der US-Konzern die treuhändische Verwahrung für verschiedene Krypowährungen an. Um der Nachfrage in Europa gerecht zu werden, gründete das Finanzdienstleistungsunternehmen nun zwei Depotgesellschaften - eine in der Schweiz und eine in Deutschland.

Erhöhte Nachfrage führt zur Expansion

Als logische Konsequenz auf die erhöhte Nachfrage nach den Dienstleistungen des Unternehmens im vergangenen Jahr aus Europa, nahm BitGo in Angriff, seine Tätigkeit auszuweiten. "Wir haben im letzten Jahr eine große Nachfrage in Europa gesehen, und es war klar, dass die Kunden dort in der Lage sein müssen, mit in Europa ansässigen Firmen zusammenzuarbeiten, die in bestimmten Gerichtsbarkeiten reguliert sind". So wurden die Schweizer Tochter BitGo GmbH und die deutsche Tochter BitGo Deutschland GmbH gegründet. Die BitGo GmbH ist sowohl Mitglied in der Financial Services Standards Association (VQF) als auch der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Für die deutsche Tochter stehe eine Lizenzierung allerdings noch aus - die Genehmigung werde beantragt, sobald sich das Antragszeitfenster im November öffnet, heißt es in der Pressemeldung.

Das könnte Sie auch interessieren: JETZT NEU - Bitcoin & Co. über die finanzen.net App handeln

Wieso die Schweiz und Deutschland?

Dass die Wahl auf die Schweiz sowie Deutschland fiel, begründet das Unternehmen in einer Pressemitteilung folgendermaßen: Beide Länder seien als wichtige Zentren für digitale Vermögenswerte in Europa einzustufen. Außerdem spielten sie eine wichtige Rolle, wenn es um "zukunftsorientierte Regulierungsrahmen" geht. Die Einhaltung von Vorschriften stelle für BitGo einen wichtigen Punkt dar, weshalb die Wahl auf Eidgenossenschaft und die Bundesrepublik fiel. So wird in Deutschland im Rahmen des "Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie" seit Beginn 2020 die Verwahrung für Krypto-Assets genauer reguliert - auch die Schweiz nimmt mit einem entsprechenden rechtlichen Rahmen in diesem Punkt eine Vorreiterrolle ein.

"Wir sind beeindruckt vom Verständnis und der Unterstützung der schweizerischen und deutschen Regulierungsbehörden", äußert sich BitGo positiv über die bisherige Zusammenarbeit mit den beiden Länder.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock, Wit Olszewski / Shutterstock.com