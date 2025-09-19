DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin98.628 +0,1%Euro1,1746 ±0,0%Öl66,66 -1,3%Gold3.685 ±0,0%
Heute im Fokus
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- DAX mit Minus ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Steuern & Co. - Was von Anlegern beim Handel von Aktiengattungen wie ADRs, GDRs & Co. beachtet werden muss Steuern & Co. - Was von Anlegern beim Handel von Aktiengattungen wie ADRs, GDRs & Co. beachtet werden muss
xAI-Finanzierungsrunde über 10 Milliarden Dollar? Musk dementiert Bericht xAI-Finanzierungsrunde über 10 Milliarden Dollar? Musk dementiert Bericht
Kryptokurse am Sonntagvormittag

21.09.25 09:48 Uhr
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
91.066,5627 CHF -964,7388 CHF -1,05%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
98.628,3780 EUR 121,1511 EUR 0,12%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
84.981,9560 GBP -900,2312 GBP -1,05%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.139.859,6687 JPY 21.053,9130 JPY 0,12%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
115.868,5798 USD 142,3283 USD 0,12%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.521,8113 CHF -43,1229 CHF -1,21%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.814,2489 EUR -1,5375 EUR -0,04%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.286,5017 GBP -40,2398 GBP -1,21%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
662.848,6955 JPY -267,1871 JPY -0,04%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.480,9782 USD -1,8062 USD -0,04%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,3600 CHF -0,0083 CHF -0,35%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,5560 EUR 0,0210 EUR 0,83%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,2024 GBP -0,0077 GBP -0,35%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
444,1907 JPY 3,6538 JPY 0,83%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
3,0028 USD 0,0247 USD 0,83%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,7078 CHF -0,0029 CHF -0,41%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7666 EUR 0,0058 EUR 0,77%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6605 GBP -0,0027 GBP -0,41%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
133,2144 JPY 1,0123 JPY 0,77%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,9006 USD 0,0068 USD 0,77%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
90,7123 CHF 0,0916 CHF 0,10%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
98,2447 EUR 1,2473 EUR 1,29%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
84,6514 GBP 0,0855 GBP 0,10%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
17.073,1850 JPY 216,7633 JPY 1,29%
Charts|News

Bitcoin ist am Vormittag 115.753,77 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 09:41 um 0,02 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 115.726,25 US-Dollar stand.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,3 Prozent auf 16,00 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 73,5 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 1,26 Prozent auf 115,39 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 113,95 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,07 Prozent auf 4.486,13 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 4.482,78 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Sonntagvormittag hinzu. Um 0,59 Prozent auf 598,51 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 594,98 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Ripple-Kurs um 0,97 Prozent auf 3,007 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,978 US-Dollar an der Tafel.

Nach 23,28 US-Dollar am Vortag ist der Dash-Kurs am Sonntagvormittag um -0,01 Prozent auf 23,27 US-Dollar gesunken.

Zudem legt Monero zu. Um 0,44 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:41 auf 300,37 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 299,05 US-Dollar wert war.

Mit dem NEO-Kurs geht es indes nach oben. NEO gewinnt 0,48 Prozent auf 6,648 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,617 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1875 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 09:40 auf 0,1882 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Cardano um 0,88 Prozent auf 0,9015 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,8937 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,3898 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,3867 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0023 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:41 bei 0,0023 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0059 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0058 US-Dollar.

