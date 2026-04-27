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Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Vormittag

27.04.26 09:48 Uhr
Kryptowährungen im Überblick: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. | finanzen.net

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Montagvormittag.

Werte in diesem Artikel
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60.976,9571 CHF -911,2975 CHF -1,47%
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66.187,6320 EUR -1.035,0449 EUR -1,54%
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12.374.490,1746 JPY -183.873,3746 JPY -1,46%
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77.708,6368 USD -985,2476 USD -1,25%
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.977,1274 EUR -47,6637 EUR -2,35%
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.713,9503 GBP -39,8669 GBP -2,27%
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369.645,2554 JPY -8.620,9033 JPY -2,28%
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2.321,2778 USD -49,0337 USD -2,07%
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67,1245 CHF -1,3079 CHF -1,91%
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72,8605 EUR -1,4704 EUR -1,98%
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63,1619 GBP -1,2214 GBP -1,90%
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SOL/JPY (Solana-Yen)
13.622,0488 JPY -264,2542 JPY -1,90%
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
85,5430 USD -1,4721 USD -1,69%
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1,1109 CHF -0,0156 CHF -1,38%
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,2061 EUR -0,0175 EUR -1,43%
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1,0453 GBP -0,0146 GBP -1,38%
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
225,3098 JPY -3,2831 JPY -1,44%
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491,4351 CHF -8,8538 CHF -1,77%
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533,5520 EUR -9,8590 EUR -1,81%
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462,3912 GBP -8,2961 GBP -1,76%
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Um 09:41 ist Bitcoin 77.668,15 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 1,30 Prozent niedriger als am Vortag (78.693,88 US-Dollar).

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,8 Prozent. Bei einem Kurs von 9,94 EUR beträgt die Performance seit Auflage 7,8 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 1,65 Prozent auf 55,39 US-Dollar, nach 56,32 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Ethereum-Kurs 2,14 Prozent schwächer bei 2.319,66 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.370,31 US-Dollar.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 1,69 Prozent auf 447,25 US-Dollar, nach 454,95 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert 1,20 Prozent auf 1,415 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,432 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (393,40 US-Dollar) geht es um 1,40 Prozent auf 387,89 US-Dollar nach unten.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,2475 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1710 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1679 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3235 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3235 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 626,04 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (636,14 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,59 Prozent.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0978 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0993 US-Dollar.

Daneben fällt Solana um 1,81 Prozent auf 85,44 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 87,02 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 2,43 Prozent auf 9,241 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 9,471 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,91 Prozent auf 9,319 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,500 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Sui-Kurs um 2,26 Prozent auf 0,9257 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,9471 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com