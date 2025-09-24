Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagvormittag
Im Minus präsentiert sich um 09:41 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell -1,33 Prozent schwächer bei 111.874,10 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 113.378,02 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,3 Prozent aufweist und bei 15,41 EUR notiert.
Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (105,58 US-Dollar) geht es um -1,32 Prozent auf 104,19 US-Dollar nach unten.
Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Ethereum um -3,16 Prozent auf 4.018,33 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4.149,53 US-Dollar gemeldet wurde.
Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 556,08 US-Dollar am Vortag auf 548,58 US-Dollar nach unten (-1,35 Prozent).
Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um -2,56 Prozent auf 2,853 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2,928 US-Dollar.
Zudem gibt Dash am Donnerstagvormittag nach. Um -2,44 Prozent auf 20,63 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Dash-Kurs bei 21,15 US-Dollar.
Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt -0,47 Prozent auf 291,52 US-Dollar, nach 292,90 US-Dollar am Vortag.
Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt NEO um -2,74 Prozent auf 5,802 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 5,966 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Donnerstagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1661 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1704 US-Dollar.
Daneben fällt Cardano um -2,35 Prozent auf 0,7935 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,8126 US-Dollar.
Mit dem Stellar-Kurs geht es indes nach unten. Stellar verliert -3,41 Prozent auf 0,3622 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,3750 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0021 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:40 bei 0,0020 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0053 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:41 auf 0,0051 US-Dollar beziffert.Redaktion finanzen.net
