Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen verhalten höher -- Trump-Regierung senkt Autozölle für Europa -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Plug Power, H&M, Autotitel, Rheinmetall im Fokus
Top News
Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025. Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

25.09.25 09:48 Uhr
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. | finanzen.net

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagvormittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
89.085,8078 CHF -1.019,9018 CHF -1,13%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
95.346,5356 EUR -1.186,6875 EUR -1,23%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
83.232,4765 GBP -1.046,9633 GBP -1,24%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.645.815,6870 JPY -220.270,6219 JPY -1,31%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
111.860,6327 USD -1.517,3900 USD -1,34%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.196,5014 CHF -101,2865 CHF -3,07%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.421,1435 EUR -111,8856 EUR -3,17%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.986,4771 GBP -98,0745 GBP -3,18%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
597.271,0391 JPY -20.012,5375 JPY -3,24%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.013,6883 USD -135,8452 USD -3,27%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,2690 CHF -0,0578 CHF -2,48%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,4284 EUR -0,0643 EUR -2,58%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,1199 GBP -0,0564 GBP -2,59%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
423,9589 JPY -11,5623 JPY -2,65%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,8490 USD -0,0787 USD -2,69%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6311 CHF -0,0147 CHF -2,28%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,6754 EUR -0,0164 EUR -2,37%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,5896 GBP -0,0144 GBP -2,39%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
117,9191 JPY -2,9624 JPY -2,45%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,7924 USD -0,0202 USD -2,48%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
82,9098 CHF -1,0001 CHF -1,19%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
88,7365 EUR -1,1590 EUR -1,29%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
77,4623 GBP -1,0220 GBP -1,30%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
15.491,8231 JPY -214,5377 JPY -1,37%
Charts|News

Im Minus präsentiert sich um 09:41 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell -1,33 Prozent schwächer bei 111.874,10 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 113.378,02 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,3 Prozent aufweist und bei 15,41 EUR notiert.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (105,58 US-Dollar) geht es um -1,32 Prozent auf 104,19 US-Dollar nach unten.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Ethereum um -3,16 Prozent auf 4.018,33 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4.149,53 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 556,08 US-Dollar am Vortag auf 548,58 US-Dollar nach unten (-1,35 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um -2,56 Prozent auf 2,853 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2,928 US-Dollar.

Zudem gibt Dash am Donnerstagvormittag nach. Um -2,44 Prozent auf 20,63 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Dash-Kurs bei 21,15 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt -0,47 Prozent auf 291,52 US-Dollar, nach 292,90 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt NEO um -2,74 Prozent auf 5,802 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 5,966 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Donnerstagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1661 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1704 US-Dollar.

Daneben fällt Cardano um -2,35 Prozent auf 0,7935 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,8126 US-Dollar.

Mit dem Stellar-Kurs geht es indes nach unten. Stellar verliert -3,41 Prozent auf 0,3622 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,3750 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0021 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:40 bei 0,0020 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0053 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:41 auf 0,0051 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com