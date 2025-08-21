Kurzfrist-Anleger ziehen die Reissleine: Droht Bitcoin der Sturzflug auf 100'000 Dollar?
22.08.25 03:36 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
91.807,3775 CHF 912,8760 CHF 1,00%
97.708,7781 EUR 927,5841 EUR 0,96%
84.559,7849 GBP 800,7567 GBP 0,96%
16.842.726,1406 JPY 166.068,4141 JPY 1,00%
113.420,8558 USD 1.019,3349 USD 0,91%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,98%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,92%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,96%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,05%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,94%
Der Bitcoin entfernt sich weiter vom seinem kürzlich erreichten Rekordhoch. Droht nun sogar der Absturz unter die 100'000-Dollar-Marke?Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch