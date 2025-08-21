Kurzfrist-Anleger ziehen die Reissleine: Droht Bitcoin der Sturzflug auf 100'000 Dollar?

Solana: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

So viel hätte eine Kapitalanlage in USD Coin von vor 1 Jahr eingebracht

Heute im Fokus

Handelsdeal zwischen EU und USA. Coty-Aktie bricht nach Zahlen ein. Boeing nähert sich wohl Großauftrag aus China. Walmart mit Umsatzplus - Prognose angehoben. Friedensbemühungen rücken in den Hintergrund: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT mit Gegenbewegung. Active Ownership bei Gerresheimer groß eingestiegen. Siemens Energy: JPMorgan sieht HVDC als Energiewende-Schlüssel.