Leitzinsen im Blick

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed leicht gesunken.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,1635 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

Bis zur Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Fed am Abend werden keine stärkeren Kursbewegungen erwartet. Am Devisenmarkt wird fest damit gerechnet, dass die Fed die Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte in eine Spanne zwischen 3,75 und 4,00 Prozent senken wird.

Im Fokus der Anleger dürfte vor allem die Stellungnahme der Fed zur Zinsentscheidung und Aussagen von Notenbankpräsident Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz stehen. "Interessant wird sein, inwiefern die Kommunikation der Fed signalisiert, dass eine Zinssenkung im Dezember zu erwarten ist", heißt es in einer Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Die Fed hatte im September erstmals in diesem Jahr die Leitzinsen gesenkt. Derzeit werden die geldpolitischen Beschlüsse erschwert, weil durch die teilweise Schließung von Regierungsbehörden kaum Konjunkturdaten veröffentlicht werden, an denen sich die US-Notenbanker orientieren könnten. Der "Shutdown" lasse "die Fed datenseitig zu einem Großteil im Blindflug agieren", heißt es weiter bei der Landesbank Helaba.

