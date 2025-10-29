DAX24.274 ±-0,0%Est505.721 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.028 +0,1%Euro1,1637 -0,1%Öl64,44 ±-0,0%Gold4.019 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Nordex A0D655 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Top News
Ausblick: Volkswagen präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: Volkswagen präsentiert Quartalsergebnisse
Webinar: Goldstandard 2.0 - Wie KI versucht, die nächste Finanzkrise zu verhindern Webinar: Goldstandard 2.0 - Wie KI versucht, die nächste Finanzkrise zu verhindern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Leitzinsen im Blick

Warum der Eurokurs leicht sinkt vor US-Zinsentscheidung

29.10.25 08:44 Uhr
Euro Dollar Kurs: Darum zeigt sich der Euro vor dem Fed-Entscheid etwas schwächer | finanzen.net

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed leicht gesunken.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,2640 CNY -0,0079 CNY -0,10%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8805 GBP 0,0025 GBP 0,28%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,0425 HKD -0,0105 HKD -0,12%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
177,2305 JPY -0,0595 JPY -0,03%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1637 USD -0,0014 USD -0,12%
Charts|News
USD/EUR (US-Dollar-Euro)
0,8592 EUR 0,0010 EUR 0,11%
Charts|News

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,1635 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

Bis zur Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Fed am Abend werden keine stärkeren Kursbewegungen erwartet. Am Devisenmarkt wird fest damit gerechnet, dass die Fed die Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte in eine Spanne zwischen 3,75 und 4,00 Prozent senken wird.

Im Fokus der Anleger dürfte vor allem die Stellungnahme der Fed zur Zinsentscheidung und Aussagen von Notenbankpräsident Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz stehen. "Interessant wird sein, inwiefern die Kommunikation der Fed signalisiert, dass eine Zinssenkung im Dezember zu erwarten ist", heißt es in einer Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Die Fed hatte im September erstmals in diesem Jahr die Leitzinsen gesenkt. Derzeit werden die geldpolitischen Beschlüsse erschwert, weil durch die teilweise Schließung von Regierungsbehörden kaum Konjunkturdaten veröffentlicht werden, an denen sich die US-Notenbanker orientieren könnten. Der "Shutdown" lasse "die Fed datenseitig zu einem Großteil im Blindflug agieren", heißt es weiter bei der Landesbank Helaba.

/jkr/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: zimmytws / Shutterstock.com, Valeri Potapova / Shutterstock.com