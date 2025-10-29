Warum der Eurokurs leicht sinkt vor US-Zinsentscheidung
Der Kurs des Euro ist am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed leicht gesunken.
Werte in diesem Artikel
Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,1635 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.
Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.
Bis zur Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Fed am Abend werden keine stärkeren Kursbewegungen erwartet. Am Devisenmarkt wird fest damit gerechnet, dass die Fed die Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte in eine Spanne zwischen 3,75 und 4,00 Prozent senken wird.
Im Fokus der Anleger dürfte vor allem die Stellungnahme der Fed zur Zinsentscheidung und Aussagen von Notenbankpräsident Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz stehen. "Interessant wird sein, inwiefern die Kommunikation der Fed signalisiert, dass eine Zinssenkung im Dezember zu erwarten ist", heißt es in einer Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).
Die Fed hatte im September erstmals in diesem Jahr die Leitzinsen gesenkt. Derzeit werden die geldpolitischen Beschlüsse erschwert, weil durch die teilweise Schließung von Regierungsbehörden kaum Konjunkturdaten veröffentlicht werden, an denen sich die US-Notenbanker orientieren könnten. Der "Shutdown" lasse "die Fed datenseitig zu einem Großteil im Blindflug agieren", heißt es weiter bei der Landesbank Helaba.
/jkr/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere News
Bildquellen: zimmytws / Shutterstock.com, Valeri Potapova / Shutterstock.com