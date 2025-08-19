DAX24.303 -0,2%ESt505.428 -0,4%Top 10 Crypto15,98 -0,1%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.606 -1,7%Euro1,1678 -0,3%Öl65,93 -0,3%Gold3.351 +0,5%
LTC-Investition im Blick

Litecoin: Wie viel eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

18.08.25 11:03 Uhr
Litecoin: Wie viel eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte | finanzen.net

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Litecoin Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LTC/USD (Litecoin-US-Dollar)
115,8839 USD -5,0079 USD -4,14%
Charts|News

Litecoin wurde am 17.08.2020 zu einem Wert von 67,27 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in LTC investiert hätte, befänden sich nun 14,86 Litecoin in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 1.796,99 USD wert gewesen, da sich der LTC-USD-Kurs auf 120,89 USD belief. Mit einer Performance von +79,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am 27.08.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 60,48 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 137,03 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

