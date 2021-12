Darum macht der Euro seine Verluste zum US-Dollar wieder wett

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1299 US-Dollar. Sie notierte so auf dem Niveau vom Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1273 (Donnerstag: 1,1311) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8871 (0,8841) Euro.

Die Verbraucherpreise in den USA sind im November so stark gestiegen wie seit 1982 nicht mehr. Der Euro erholte sich nach den Daten von vorherigen leichten Verlusten. Die Kursausschläge hielten sich jedoch in Grenzen, da Volkswirte den Anstieg der Inflationsrate auf 6,8 Prozent erwartet hatten. Die Inflationsrate liegt jetzt aber noch deutlicher über dem Inflationsziel der US-Notenbank Fed von zwei Prozent.

"Für die US-Notenbank wird die Luft nun ziemlich dünn", schreibt Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Die Fed werde deshalb in der kommenden Woche einen beschleunigten Ausstieg aus den monatlichen Wertpapierkäufen verkündigen. Eine weniger lockere Geldpolitik würde tendenziell den Dollar stützen.

Die Türkei stemmt sich unterdessen gegen den Wertverfall der Landeswährung Lira. Wie die türkische Notenbank bekanntgab, wurde zum dritten Mal in jüngster Zeit direkt am Devisenmarkt interveniert. Der Kurs der Lira gab trotz der Intervention zu Euro und Dollar nach. An der Ursache der Lira-Schwäche ändern die Interventionen nichts. Die Notenbank hatte trotz hoher Inflationsraten die Zinsen zuletzt mehrfach gesenkt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85355 (0,85740) britische Pfund, 128,20 (128,21) japanische Yen und 1,0424 (1,0446) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1784 Dollar gehandelt. Das waren etwa neun Dollar mehr als am Vortag.

/jsl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: zimmytws / Shutterstock.com, Nagy-Bagoly Arpad / Shutterstock.com