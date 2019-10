Unerwarteter Bitcoin-Wal schreckt Krypto-Anleger auf

• Bitcoin-Wal sorgt für Aufregung• Walbeobachter schlagen nicht Alarm• Ängste unbegründet

Der Bitcoin hat im Laufe eines Monats rund 20 Prozent an Wert eingebüßt. Kein Wunder also, dass Krypto-Fans groß angelegte Bitcoin-Verkäufe genau im Auge behalten, sie befürchten nämlich, dass sogenannte Bitcoin-Wale den Kurs immens beeinflussen könnten.

Transaktion blieb beinahe unentdeckt

Nun wurden am Montagabend in einer einzigen Transaktion 107.848 Bitcoins bewegt, das entspricht einem Marktwert von rund 900 Millionen Dollar. Damit dürfte es sich um eine der gewichtigsten Transaktionen aller Zeiten handeln.

Doch nicht nur die Größe der Transaktion an sich ist erstaunlich. Erschreckend aus Sicht der Bitcoin-Commmunity ist auch, dass der Deal beinahe unbemerkt über die Bühne ging. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Whale Alerts, ein Twitter-Service, der normalerweise über solche Mega-Deals berichtet, schlug dieses Mal keinen Alarm.

Bitcoin-Umschichtung

Stattdessen wurde der Wal von ByteTree entdeckt, einem Dienst, der das Gewicht und den Wert von Transaktionen verfolgt.

Kurz darauf berichtete "Crypto Monday" auch, wer der mysteriöse Wal ist: Demnach handelt es sich um die britische Bitcoin Exchange Plattform Bitstamp, die einfach nur eine einfache Umschichtung der Cold Wallet auf ein Wallet von Xapo vorgenommen hat. Laut "Crypto Monday" sind die Bitcoins bereits weitergeflossen und dürften in einer der Cold-Wallet-Lösungen von Xapo gelandet sein.

Unbekannte Geldbewegungen in dieser Größenordnung lösen oft Besorgnis am Markt aus, denn sie werden manchmal mit Hacks oder Exploits in Verbindung gebracht. Daher ist es auch verwunderlich, dass auch Bitstamp selbst oder Xapo - ein kürzlich von Coinbase übernommes Hongkonger Unternehmen, das Krypto-Besitzern ein Wallet zur Aufbewahrung ihre Coins zur Verfügung stellt - keine offizielle Meldung zu dem auffälligen Transfer veröffentlichten.

Doch wie "Crypto Monday" betont, müssen sich Bitcoin-Besitzer aufgrund des Charakters der Transaktion keine Sorgen um ihr Wallet machen.

Sorgen Bitcoin-Wale wirklich für Volatilität?

Ohnehin wurde die Annahme, dass Bitcoin-Wale die Volatilität am Kryptomarkt erhöhen oder sogar auslösen, durch eine Studie von Chainalysis widerlegt. Überraschenderweise hat das Blockchain-Forschungsunternehmen herausgefunden, dass genau das Gegenteil der Fall sei, dass nämlich Bitcoin-Wale die Marktvolatilität reduzierten.

