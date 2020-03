Größter Konzern der Welt tritt Blockchain-Projekt bei

• Walmart nun Teil von Hyperledger• Projekt überzeugt sechs weitere namhafte Unternehmen• Signalwirkung durch Walmart?Der US-Einzelhandelsriese Walmart hat sich Hyperledger angeschlossen. Das kommunizierte Hyperledger im Rahmen der Veranstaltung "Hyperledger Global Forum". Damit kann der Verbund, der derzeit über rund 250 Mitglieder verfügt, einen durchaus namhaften neuen Partner an Land ziehen. Immerhin ist Walmart der nach Umsatz gesehen größte Konzern der Welt.

Sieben weitere Unternehmen Teil des Hyperledger-Teams

Neben Walmart sind noch sechs weitere Unternehmen dem Projekt jüngst beigetreten. Dazu gehören die Techunternehmen Conduent und Clear, Aiou Technology, Joisto Group, Tangem und Tokenation. Die Unternehmen haben dabei unterschiedliche Motivation für ihren Beitritt zu dem Blockchain-Projekt kommuniziert. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - "Wir sind stolz darauf, der Linux Foundation und der Hyperledger-Community beizutreten, um unser Fachwissen zur Festlegung von Datenstandards und zur Förderung der Blockchain-Einführung in Unternehmen einzubringen", verkündete Nikhil Nayab, Global Leiter, Zahlungsinnovation und Blockchain bei Conduent.

Aiou Technologies setzt unterdessen auf eine BASS-Plattform (Blockchain-as-a-Service) und will dabei helfen, "professionelle und zielgerichtete Blockchain-Lösungen für Unternehmen und Regierungen bereitzustellen".

Clear arbeitet daneben an Anwendungen für die Produktion, Conduent hat insbesondere die Festlegung von Datenstandards im Blick.

Das könnte Sie auch interessieren: JETZT NEU - Bitcoin & Co. über die finanzen.net App handeln - oder für Profis über die Börse Stuttgart Digital Exchange

Walmart könnte Signalwirkung haben

Der Beitritt des US-Unternehmensriesen Walmart könnte unterdessen Signalwirkung haben und neue Interessenten für das Thema Blockchain generieren. Der Einzelhandelsriese selbst hofft auf Synergieeffekte und zeigte sich "begeistert, sich an Open-Source-Gemeinschaften zu beteiligen und zusammenzukommen, um skalierbare und anpassungsfähige Technologie zu schaffen". Man habe durch den Einsatz von Blockchain bereits starke Ergebnisse erzielt, kommentierte Walmart den Beitritt zum Hyperledger-Projekt.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Westend61 / Getty Images, Alexander Yakimo / Shutterstock.com