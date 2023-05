Robert Kennedy Jr. sagt: Bitcoin ₿ ist die Währung für Frieden, 🧡 Vertrauen und Freiheit 🗽.

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es ist nur ein 32 Sekunden Video auf Twitter und doch enthält dieser Post eine historische Aussage. Kein geringerer als der US-Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr nimmt Stellung zu Kryptowährungen. Er sagt, Bitcoin ist seiner Meinung nach die Währung für Frieden, Vertrauen und Freiheit.

US Presidential Candidate Robert Kennedy Jr: #Bitcoin is “the currency of peace, trust, and freedom. Fiat currency is the opposite.”



pic.twitter.com/V7O0eTKFqh — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) May 22, 2023

Schon Mitte April hatte der US-Präsidentschaftskandidat aus dem berühmten Familien Clan vor den Gefahren von Inflation Zentralbankengeld gewarnt. Offenbar ist er ein Anhänger von Kryptowährungen. Es könnte aber auch sein, dass er sich die Zielgruppe der Krypto-affinen Trader nicht vermiesen will.

Kommt ein Bitcoin Anhänger ins Weiße Haus?

Es gehört zu einer der schillerndsten und tragischsten Politiker Familien der Welt und zeigt sich in den letzten Wochen als überzeugter Bitcoin Fan. Als Demokrat will er sich als Herausforderer für Joe Biden, den amtierenden US-Präsidenten, einen Namen machen und sich wahrscheinlich so die wichtigen Stimmen aus den Krypto-Communitys sichern. Kennedy hielt auf der Bitcoin 2023 in Miami eine Rede und das Publikum zeigte sich begeistert.

Der Politiker akzeptiert Spenden in Bitcoin und sorgt mit seiner Unterstützung für die Nummer 1 Kryptowährung für ein Novum im Weißen Haus. Sollte er es wirklich bis dahin schaffen, wenn 2024 der nächste Präsident der Vereinigten Staaten gewählt wird.

Auch seine Konkurrenten, wie US-Senator Ted Cruz, der für Texas ins Rennen geht und evtl. gegen Donald Trump antreten müsste, findet lobende Worte. Andere versprechen Robert F. Kennedy Jr. zu wählen, wenn er sich weiterhin so Krypto-freundlich zeigt.

Kennedy gilt bisher als Außenseiter und seine einzige Chance besteht darin, in den Primaries gegen den amtierenden Präsidenten Joe Biden zu gewinnen. Das ist zwar nicht unmöglich, jedoch gilt es als extrem schwer. Sollte er es dennoch schaffen, würde im nächsten Schritt die eigentliche Wahl gegen Donald Trump oder einen anderen Vertreter anstehen.

USA-Schuldenstreit befeuert Kennedys Bitcoin-Weg

Auch wenn es wieder einmal in letzter Minute gelungen ist, die Schuldenobergrenze der USA anzuheben, ist der wochenlange Streit darüber Feuer in die Mühlen von Krypto-Fans. Allen voran natürlich der Kennedy Politiker.

Um den Finanzkollaps herum haben sich die klassischen Börsen stark volatil gezeigt. Den Altcoins und der führenden Kryptowährung Bitcoin konnte dies aber nicht viel ausmachen. Die Charts zeigen bei den führenden Coins allenfalls eine Seitwärtsbewegung.

Wieder einmal hat sich Bitcoin bewährt. Für den angehenden Kandidaten bei der nächsten US-Wahl bietet Bitcoin einen sicheren Schutz vor dem Finanzkollaps und einen Fluchtweg aus der Misere, in denen sich die USA seit vielen Jahren befinden. Immer höhere Schulden werden aufgenommen. Gleichzeitig etabliert sich Bitcoin als verlässlicher Wertspeicher an den Finanzmärkten rund um den Globus.

Unterstützt Kennedy wirklich als Gegner des Establishments den Krypto-Sektor?

Diese Frage kann nur der Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei für 2024 selbst beantworten. Er dürfte klug beraten sein, die Antwort darauf schuldig zu bleiben, wenn er sich die Stimmen der Krypto Enthusiasten sichern will. Er präsentiert sich als Verteidiger bürgerlicher Freiheiten wie die Redefreiheit und fasst sein politisches Ziel mit der Bekämpfung von korrupter Verschmelzung von staatlicher und unternehmerischer Macht zusammen.

Als Gegenbewegung zum Kapitalismus bewährt sich auch gerade Wall Street Memes. Die enorme Größe der Community des Meme Projektes zeigt, wie wichtig die Redefreiheit ist, für die Kennedy steht. Denn in einer freien Welt muss es soll es möglich sein, die Stimme zu erheben. Auch wenn das bei Wall Street Meme durchaus in unterhaltsamer Art und Weise erfolgt.

Auch die digitalen Währungen der Zentralbanken sieht Robert F. Kennedy Jr. überaus kritisch, was die Community von Wall Street Memes ebenfalls aktiv unterstützt. Ziel von Bitcoin war eine dezentralisierte Finanzwelt und die würde durch das Eingreifen der Zentralbanken mit einer eigenen digitalen Währung nicht möglich sein. Die Eigenbestimmung ist aber genauso wie die Redefreiheit ein wertvolles Gut und sollte aus Sicht der Befürworter auch für die eigenen Finanzen gelten.

Bisher waren vor allem Republikaner um Trump mit dem Befürworten von Bitcoin und anderen Kryptowährungen aufgetreten. Joe Biden, Demokrat, gilt in der Öffentlichkeit nicht als Fan von Bitcoin & Co. Sollte es Kennedy also wirklich gelingen, die nächsten US-Präsidentschaftswahlen für sich zu gewinnen, könnte im Weißen Haus eine Krypto-freundliche Ära beginnen.

Fazit: Bitcoin im Weißen Haus? Das würde den Unterstützern von Wall Street Memes und allen anderen Fans von Kryptowährungen natürlich gefallen. Den Token von Wall Street Memes, $WSM, kaufen Sie in 30 Pre-Sales-Phasen zu sehr günstigen Preisen ein. Ein Beleg dafür, dass diese Gegenbewegung wirklich für das Bürgertum im Volke steht und die Reichen der Reichsten gerne an den Pranger stellt. Die unterhaltsamen Memes sorgen zumindest jedes Mal für große Reichweite, von der auch Kennedy profitieren dürfte.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/