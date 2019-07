Warum sich der Eurokurs am Dienstag kaum

Anzeige Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 80,6% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1295 US-Dollar und damit geringfügig mehr als am frühen Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1301 (Montag: 1,1349) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8849 (0,8811) Euro.

Entscheidende Konjunkturdaten standen ebenso nicht auf dem Programm wie richtungweisende Äußerungen hochrangiger Zentralbanker. Ohnehin bewegen sich die beiden meistgehandelten Währungen der Welt seit längerem in einer recht engen Handelsspanne zueinander. In den vergangenen Wochen profitierte jedoch tendenziell der Euro von der Erwartung fallender Leitzinsen in den USA.

Nur zeitweisen Auftrieb erhielt der Euro durch eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg zur Geldpolitik der EZB. Kreisen zufolge ist eine schnelle geldpolitische Lockerung durch die EZB bereits im Juli unwahrscheinlich. Eher werde die Notenbank Hinweise auf eine baldige Lockerung geben, hieß es. Wegen der sich abschwächenden Konjunktur und der niedrigen Inflation halten Experten in absehbarer Zeit eine Zinssenkung für möglich. Sogar eine Neuauflage der umstrittenen Käufe von Staatsanleihen gilt als denkbar.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,89443 (0,89718) britische Pfund, 122,36 (122,93) japanische Yen und 1,1169 (1,1141) Schweizer Franken fest. Die Feinunze (31,1 Gramm) Gold wurde in London am Nachmittag mit 1393 Dollar gehandelt. Das waren knapp neun Dollar mehr als am Vortag.

