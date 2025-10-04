Schockierende FLOKI Prognose - Deshalb warnt ChatGPT trotz Rallye

Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier .

Floki (FLOKI) gehört aktuell zu den auffälligsten Projekten im Kryptomarkt. Innerhalb von 24 Stunden legte der Kurs zwischenzeitlich mehr als 20 Prozent zu, während die Performance auf Wochensicht bereits rund 30 Prozent beträgt. Diese Entwicklung hebt den Coin im ohnehin starken Gesamtmarkt deutlich hervor.

Einen zusätzlichen Impuls erhielt FLOKI durch folgendes Ereignis: Der Memecoin wurde erstmals in Form eines Exchange Traded Products (ETP) in Europa handelbar gemacht. Das Produkt „Valour Floki (FLOKI) SEK“ ist auf dem Spotlight Stock Market gelistet und eröffnet sowohl privaten als auch institutionellen Anlegern einen regulierten Zugang.

THE FIRST FLOKI ETP GOES LIVE IN EUROPE



The first $FLOKI ETP is now live in Europe, making Floki the first and only BNB chain project to secure an ETP listing besides $BNB itself — a big feat, especially as it coincides with BNB season.



The product, named Valour Floki (FLOKI)… pic.twitter.com/LkTc1DaIBG — FLOKI (@FLOKI) October 3, 2025

Spannend ist dabei laut dem FLOKI-Team, dass FLOKI eines der wenigen Projekte der BNB-Chain ist, das ein offizielles Börsenprodukt vorweisen kann. Bisher war diese Rolle allein dem Binance Coin (BNB) vorbehalten. Ob institutionelle Nachfrage tatsächlich in größerem Umfang entsteht, bleibt jedoch eher fraglich. Doch allein das Listing verschafft FLOKI zusätzliche Aufmerksamkeit und stärkt das Narrativ rund um den Coin.

Doch ist es wirklich so bullisch? Wir haben ChatGPT nach einer neuen FLOKI Prognose gefragt. Das KI-Tool schickt Anlegern eine Warnung:

Floki: Kurzfristige Stärke, strukturelle Schwächen

Die Analyse von ChatGPT zu Floki zeichnet ein deutlich vorsichtigeres Bild, als es die jüngste Kursrallye vermuten lässt. Im Kern weist das Fazit darauf hin, dass die aktuellen Preisanstiege eher auf spekulativen Impulsen als auf nachhaltiger Nachfrage beruhen. Der Start des ETP auf dem Spotlight-Markt wird zwar als medienwirksamer Katalysator gesehen, doch die strukturelle Bedeutung bleibt begrenzt. Mit 1,9 Prozent Gebühren und unklarem Zuflussprofil fehlt bislang ein langfristiges Fundament.

Besonders kritisch wird das Verhältnis zwischen Futures- und Spot-Volumen hervorgehoben: Das gestiegene Open Interest signalisiert eine Phase, in der der Markt stark gehebelt agiert. Solche Konstellationen bergen ein erhebliches Rückschlagpotenzial, sobald die Dynamik abnimmt.

Charttechnisch verweilt Floki deutlich unter seinem Allzeithoch. Diese Zone wirkt traditionell als Widerstand, was weiteren Aufwärtsdruck erschwert. Gleichzeitig ist die Liquidität stark auf einzelne Börsen konzentriert. Dies sei laut ChatGPT ein Umstand, der die Preisbildung anfällig für abrupte Bewegungen macht.

Insgesamt kommt ChatGPT zum Schluss, dass ohne klare Belege für dauerhafte Nachfrage – etwa über organische Einnahmen oder stabile ETP-Zuflüsse – die Abwärts- und Volatilitätsrisiken überwiegen. Die Warnung lautet daher: Trotz kurzfristiger Stärke bleibt Floki verwundbar. Die Risiken scheinen für Krypto-Trader immens.

Memecoins besser traden – so gelingt es mit Snorter

Der Markt für Memecoins ist berüchtigt für seine extreme Geschwindigkeit. Bewegungen, die innerhalb weniger Minuten entstehen, können ebenso rasch wieder verpuffen. Wer hier erfolgreich agieren will, benötigt Systeme, die schneller reagieren als menschliche Entscheidungen es erlauben. Snorter hat genau diesen Ansatz gewählt und etabliert einen neuen Trading-Bot.

Das Projekt baut auf einem Telegram-Bot, der Orderplatzierung, Analyse und Risikomanagement in einer Oberfläche zusammenführt. Telegram ist längst ein fester Bestandteil der Krypto-Szene, was Snorter einen unmittelbaren Zugang zu einer breiten Nutzerbasis verschafft. Privatanleger erhalten dadurch Werkzeuge, die bisher fast ausschließlich professionellen Händlern vorbehalten waren.

Ein wesentlicher Vorteil von Snorter ist die Auswertung von On-Chain-Daten in Echtzeit. Wallet-Bewegungen, Mempool-Informationen und Smart-Contract-Interaktionen werden permanent überwacht, wodurch Signale unmittelbar in umsetzbare Trades übersetzt werden. In einem Umfeld, in dem Sekunden über Erfolg oder Misserfolg entscheiden, wird damit eine entscheidende Lücke geschlossen. Mit Snorter können Anleger in Zukunft gerade Memecoins aktiv und schneller handeln. Die Wahl der L1 Solana ist folgerichtig. Schließlich findet hier der Großteil des Memecoin-Tradings statt.

Direkt zum Snorter Presale

Die bisherigen Finanzierungszahlen verdeutlichen die wachsende Nachfrage nach Trading-Bots. Schon im laufenden Presale flossen mehr als 4,25 Millionen US-Dollar zu. Doch Snorter plant mehr als nur einen Bot. Geplant sind ein Webinterface, Copy-Trading-Funktionen und die Anbindung zusätzlicher Netzwerke wie Ethereum, Polygon oder BNB Chain. So soll in Zukunft ein vielseitiger Trading-Hub entstehen.

Im Zentrum des Ökosystems steht der SNORT-Token. Er senkt Handelsgebühren auf bis zu 0,85 Prozent, gewährt Zugang zu Premium-Features und bietet Staking-Rewards von aktuell rund 110 Prozent APY.

Der SNORT-Token ist noch im laufenden Presale erhältlich. Unterstützt werden Zahlungen mit Solana, Ethereum, Binance Coin, USDT, USDC sowie Kreditkarte. Der Erwerb erfolgt direkt über die offizielle Snorter-Website. In rund zwei Wochen endet der Vorverkauf.

Direkt zum Snorter Presale

