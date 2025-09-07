DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,58 +1,2%Dow45.285 -0,7%Nas21.635 -0,3%Bitcoin94.258 -0,8%Euro1,1725 +0,7%Öl65,37 -2,3%Gold3.596 +1,4%
Anlage: Erfolg oder Verlust?

SHIBA INU: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

05.09.25 19:43 Uhr
So viel hätten Investoren mit einem frühen SHIBA INU-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SHIB/USD (SHIBA INU-US-Dollar)
0,0000 USD 0,0000 USD 1,45%
Charts|News

SHIBA INU kostete gestern vor 1 Jahr 0,000014 USD. Bei einem Investment von 100 USD in SHIB zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 7.369.196,76 SHIBA INU. Die gehaltenen Coins wären am 04.09.2025 89,31 USD wert gewesen, da der SHIB-USD-Kurs bei 0,000012 USD lag. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10,69 Prozent.

Bei 0,000011 USD erreichte SHIB am 22.06.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von SHIBA INU wurde am 04.12.2024 erreicht und liegt bei 0,000033 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: salarko / Shutterstock.com