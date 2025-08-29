DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.188 +0,1%Euro1,1685 ±0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Cambricon Technologies A A3CVYH Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 BASF BASF11 RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street letztlich im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Sonntagvormittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Sonntagvormittag am Kryptomarkt
August 2025: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat August 2025: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Sonntagvormittag am Kryptomarkt

31.08.25 09:48 Uhr
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Sonntagvormittag am Kryptomarkt | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
88.622,4020 CHF 1.541,4013 CHF 1,77%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
93.188,2904 EUR 109,7682 EUR 0,12%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
81.974,3090 GBP 1.422,7679 GBP 1,77%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.010.717,8125 JPY 16.130,6327 JPY 0,10%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
108.890,5214 USD 109,7061 USD 0,10%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.634,3077 CHF 134,0517 CHF 3,83%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.821,5498 EUR 80,2209 EUR 2,14%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.361,6767 GBP 123,8749 GBP 3,83%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
656.582,0067 JPY 13.673,1107 JPY 2,13%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.465,4811 USD 92,9922 USD 2,13%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,3079 CHF 0,0526 CHF 2,33%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,4268 EUR 0,0161 EUR 0,67%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,1348 GBP 0,0485 GBP 2,33%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
416,9551 JPY 2,7023 JPY 0,65%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,8358 USD 0,0184 USD 0,65%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6732 CHF 0,0150 CHF 2,28%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7079 EUR 0,0043 EUR 0,62%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6227 GBP 0,0138 GBP 2,27%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
121,6262 JPY 0,7236 JPY 0,60%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8272 USD 0,0049 USD 0,60%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
90,6041 CHF 1,9404 CHF 2,19%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
95,2720 EUR 0,5019 EUR 0,53%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
83,8073 GBP 1,7918 GBP 2,18%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
16.368,7281 JPY 83,4536 JPY 0,51%
Charts|News

Am Sonntagvormittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 09:40 sank Bitcoin um -0,03 Prozent auf 108.742,90 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (108.780,82 US-Dollar).

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 5,0 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 63,9 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Litecoin um 0,29 Prozent auf 111,08 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 110,76 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 4.453,60 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4.372,49 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,86 Prozent.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Bitcoin Cash um -0,27 Prozent auf 551,71 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 553,18 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 2,831 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,817 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,49 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Dash-Kurs um -0,06 Prozent auf 24,31 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 24,33 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 2,38 Prozent auf 264,72 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 258,57 US-Dollar.

Daneben wertet NEO um 09:41 ab. Es geht -1,06 Prozent auf 6,860 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 6,933 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1928 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 09:41 auf 0,1926 US-Dollar beziffert.

Daneben steigt Cardano um 0,60 Prozent auf 0,8272 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,8223 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3598 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,3593 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0024 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0023 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0056 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:40 auf 0,0056 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com