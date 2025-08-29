So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Sonntagvormittag am Kryptomarkt
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Am Sonntagvormittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 09:40 sank Bitcoin um -0,03 Prozent auf 108.742,90 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (108.780,82 US-Dollar).
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 5,0 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 63,9 Prozent.
Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Litecoin um 0,29 Prozent auf 111,08 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 110,76 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 4.453,60 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4.372,49 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,86 Prozent.
Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Bitcoin Cash um -0,27 Prozent auf 551,71 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 553,18 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 2,831 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,817 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,49 Prozent.
Zeitgleich verringert sich der Dash-Kurs um -0,06 Prozent auf 24,31 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 24,33 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 2,38 Prozent auf 264,72 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 258,57 US-Dollar.
Daneben wertet NEO um 09:41 ab. Es geht -1,06 Prozent auf 6,860 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 6,933 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1928 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 09:41 auf 0,1926 US-Dollar beziffert.
Daneben steigt Cardano um 0,60 Prozent auf 0,8272 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,8223 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3598 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,3593 US-Dollar beziffert.
Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0024 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0023 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0056 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:40 auf 0,0056 US-Dollar beziffert.Redaktion finanzen.net
