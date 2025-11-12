DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -0,1%Nas23.404 -0,3%Bitcoin87.816 -1,1%Euro1,1596 +0,1%Öl62,74 -3,7%Gold4.209 +2,0%
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tether von vor 3 Jahren verdient

12.11.25 19:43 Uhr
Bei einem frühen Tether-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDT/USD (Tether-US-Dollar)
0,9999 USD 0,0003 USD 0,03%
Gestern vor 3 Jahren kostete ein Tether 0,9983 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in USDT investiert worden wären, hätte man nun 1.001,75 Tether im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 11.11.2025 1.001,28 USD wert gewesen, da der USDT-USD-Kurs bei 0,9995 USD lag. Die Steigerung von 1.000 USD zu 1.001,28 USD entspricht einer Performance von +0,13 Prozent.

Am 01.01.2025 erreichte USDT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9978 USD. Am 10.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

