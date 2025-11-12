So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tether von vor 3 Jahren verdient

Entwicklung des Investments

Bei einem frühen Tether-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Gestern vor 3 Jahren kostete ein Tether 0,9983 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in USDT investiert worden wären, hätte man nun 1.001,75 Tether im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 11.11.2025 1.001,28 USD wert gewesen, da der USDT-USD-Kurs bei 0,9995 USD lag. Die Steigerung von 1.000 USD zu 1.001,28 USD entspricht einer Performance von +0,13 Prozent.

Am 01.01.2025 erreichte USDT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9978 USD. Am 10.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

