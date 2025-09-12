DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin98.851 -0,1%Euro1,1728 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.643 ±0,0%
VET-Investment im Fokus

So viel Verlust hätte eine VeChain-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

13.09.25 11:03 Uhr
So viel hätten Anleger mit einem frühen VeChain-Engagement verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
0,0256 USD 0,0002 USD 0,77%
Charts|News

VeChain kostete gestern vor 5 Jahren 0,030448 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in VET vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 328.431,49 VeChain. Die gehaltenen VeChain wären gestern 8.332,54 USD wert gewesen, da sich der VET-USD-Kurs auf 0,025371 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16,67 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von VET liegt derzeit bei 0,019283 USD und wurde am 22.06.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte VeChain am 03.12.2024 bei 0,078697 USD..

Redaktion finanzen.net

