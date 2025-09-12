So viel Verlust hätte eine VeChain-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen VeChain-Engagement verlieren können.
Werte in diesem Artikel
VeChain kostete gestern vor 5 Jahren 0,030448 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in VET vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 328.431,49 VeChain. Die gehaltenen VeChain wären gestern 8.332,54 USD wert gewesen, da sich der VET-USD-Kurs auf 0,025371 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16,67 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von VET liegt derzeit bei 0,019283 USD und wurde am 22.06.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte VeChain am 03.12.2024 bei 0,078697 USD..
Redaktion finanzen.net
Weitere News
Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com