IWF-Chefin warnt: Kryptowährungen "erschüttern" das Bankensystem

Die Finanzbranche steht vor großen Herausforderungen: Immer mehr Branchenneulinge dringen mit neuen Technologien in den Markt ein und drohen den etablierten Unternehmen Marktanteile streitig zu machen.

IWF fordert Regulierung

Am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington erklärte Christine Lagarde gegenüber dem US-Sender "CNBC", alles was dezentrale Buchungstechnologien verwendet - seien es nun Kryptowährungen oder digitale Vermögenswerte - erschüttere das System. Dezentral bedeutet in diesem Zusammenhang, dass keine Kontrolle durch eine zentrale Autorität wie etwa einen Staat oder eine Notenbank stattfindet.

Die sich verändernden Geschäftsmodelle der Geschäftsbanken sind für Lagarde der Beweis dafür, dass Innovationen wie Kryptowährungen bereits das Handeln der im Finanzmarkt Verantwortlichen beeinflusst. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 80.6% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Um vor diesem Hintergrund die Stabilität des Finanzsektors zu gewährleisten, fordert die IWF-Chefin eine Überwachung dieser neuen Finanztechnologien.

"Wir wollen keine Innovation, die das System so sehr erschüttert, dass wir die nötige Stabilität verlieren", sagte Lagarde.

Tech-Riesen auf dem Vormarsch

Nicht nur Startups, auch einige US-Tech-Giganten haben den Finanzmarkt als lukratives Geschäft für sich entdeckt. So plant das Soziale Netzwerk Facebook Gerüchten zufolge eine eigenen Kryptowährung. Spekuliert wird, dass der digitale "Facebook Coin" dann über den Chat-Dienst WhatsApp versendet werden könnte. Der Konzern selbst bestätigte bisher aber lediglich, dass er Möglichkeiten erforsche, "die Leistungsfähigkeit der Blockchain-Technologie zu nutzen".

Auch der iPhone-Konzern Apple nimmt beim Ausbau seines Service-Geschäfts den Finanzsektor ins Visier. Erst im März gab er bekannt, im Sommer gemeinsam mit der Bank Goldman Sachs eine Apple-Kreditkarte in den USA herausgeben zu wollen. Den Kunden soll sowohl eine virtuelle Version in Apple-Geräten als auch eine physische Karte aus Titan angeboten werden.

Lagarde verwies darauf, dass sich Zentralbankvertreter während der Frühjahrstagung aufgeschlossen für die neuen Technologien und Marktakteure gezeigt hätten. Wichtig seien jedoch vor allem zwei Dinge: Stabilität und Vertrauen. Deshalb fordert die IWF-Chefin, dass Tech-Konzerne, die mit Nachdruck in den Bankensektor vordringen, der Regulierung unterworfen werden sollten: "Sie müssen zur Verantwortung gezogen werden können, damit man ihnen völlig vertrauen kann".

Redaktion finanzen.net

Das könnte Sie auch interessieren: finanzen.net Ratgeber Bitcoin kaufen - So geht's

Bildquellen: Photo Spirit / Shutterstock.com, Wit Olszewski / Shutterstock.com