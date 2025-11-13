DAX24.293 -0,4%Est505.798 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,5%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.684 +1,2%Euro1,1621 +0,2%Öl62,77 +0,1%Gold4.239 +1,0%
US-Shutdown im Blick

Darum steigt der Eurokurs über 1,16 US-Dollar - Zwei-Wochen-Hoch

13.11.25 09:24 Uhr
Euro Dollar Kurs: Warum der Euro zum US-Dollar auf ein Zwei-Wochen-Hoch klettert | finanzen.net

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag über die Marke von 1,16 US-Dollar gestiegen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,2483 CNY 0,0034 CNY 0,04%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8829 GBP 0,0001 GBP 0,01%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,0305 HKD 0,0225 HKD 0,25%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
179,5820 JPY 0,2220 JPY 0,12%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1621 USD 0,0029 USD 0,25%
Charts|News
USD/EUR (US-Dollar-Euro)
0,8604 EUR -0,0023 EUR -0,27%
Charts|News

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,1619 Dollar gehandelt und damit auf dem höchsten Stand seit zwei Wochen. Zuletzt hat eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten nach dem Ende des Shutdowns in den USA für mehr Risikofreude gesorgt, von der auch der Euro profitieren konnte.

Am frühen Morgen wurde der längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte beendet. Präsident Donald Trump setzte mit seiner Unterschrift den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt in Kraft und beendete damit nach 43 Tagen den sogenannten Shutdown.

Nach Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba, haben Meldungen zu einem Ende des Regierungsstillstands in den USA bereits in den vergangenen Tagen für eine bessere Stimmung an den Finanzmärkten gesorgt. Daher rechnen sie "nicht mehr mit erheblichen Impulsen von dieser Seite".

Durch Konjunkturdaten ist auch nicht mit größeren Impulsen zu rechnen. Experten gehen davon aus, dass es auch nach dem Ende des Shutdowns noch einige Tage dauern wird, bis staatlich erhobene US-Konjunkturdaten wieder veröffentlicht werden. Auch in der Eurozone stehen im Tagesverlauf kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm.

Ähnlich wie der Euro konnte auch das britische Pfund am Morgen zum US-Dollar zulegen. Unerwartet schwache Konjunkturdaten konnten die britische Währung nur für kurze Zeit etwas belasten. Im dritten Quartal hatte die britische Wirtschaft weiter an Fahrt verloren und war kaum noch gewachsen.

/jkr/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com, istockphoto / Fotogaby