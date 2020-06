Bitcoin-Optionen laufen aus - Was kommt auf die Märkte zu?

• Bitcoin-Optionen laufen am 26.06. aus• Zahlreiche Call-Optionen• Roll-Over oder Cash out?

Das Open Interest an Bitcoin-Optionen an der Chicago Mercantile Exchange (CME) und auf anderen Plattformen ist in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Doch die Popularität der Finanzderivate hat auch einen Nachteil: Dann nämlich, wenn ein großer Teil der Optionen ausläuft - am Kryptomarkt könnte dies die Preise beeinflussen.

Neues Verfallsdatum rückt näher

Insgesamt 100.000 Bitcoin-Optionen im Gesamtwert von rund 930.000.000 US-Dollar laufen am Freitag, dem 26. Juni aus, wie Cointelegraph berichtet. Ein großer Teil der Optionen wird über die aktuell größte Plattform für Bitcoin-Optionen, die in Panama ansässige Derivatebörse Deribit gehandelt, die rund 50 Prozent der auslaufenden 100.000 BTC-Optionen hält.

Ein weiterer Teil wird an der CME gehandelt, dabei handele es sich fast ausschließlich um Call-Optionen, also Wetten auf einen steigenden Bitcoin-Preis. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 80,5 % der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Wie es weiter heißt, soll es sich bei 75 Prozent der aktuell offenen Positionen um Wetten handeln, die auf einen Bitcoinpreis von 11.000 US-Dollar und höher spekulieren - ein eher unwahrscheinliches Szenario.

Was Options-Anleger erwartet

Das Auslaufen der Call-Optionen könnte den Bitcoin-Preis beeinflussen. Richtungsweisend wird in diesem Zusammenhang insbesondere sein, ob es der Bitcoin schafft, die Marke von 11.000-US-Dollar zu überspringen. Aktuell wird die Kryptowährung allerdings bei rund 9.500 US-Dollar und damit deutlich unter der Preisgrenze gehandelt. (Stand: 17. Juni 2020)

Doch starke Preisausschläge hat es seit Existieren der Kryptowährungen immer wieder gegeben, starke Volatilität bestimmt seit jeher den Kryptomarkt. Sollten die Bitcoin-Bullen also recht behalten und die Kryptowährung schafft bis zum Auslaufen der Optionen den Sprung auf 11.000 US-Dollar, würde dies weitere 14.900 BTC in nicht bilanzierten Optionskontrakten aktivieren. Alle 100 US-Dollar oberhalb dieses Niveaus würde den Käufern von Call-Optionen weitere 1,5 Millionen US-Dollar Gewinn bringen, heißt es bei Cointelegraph weiter.

Halten es die Bitcoin-Bullen allerdings für wenig wahrscheinlich, dass diese Entwicklung eintritt, werden sie ihre Kontrakte möglicherweise vor dem Auslaufen am kommenden Freitag verkaufen und sich mit neuen Kontrakten einzudecken. Durch dieses "Roll-Over" erhalten sie ihre Positionen. Der Bitcoin-Preis selber könnte vor diesem Hintergrund schwächeln, mit massiven Kursbewegungen infolge des bevorstehenden Auslaufendes der Bitcoin-Optionen ist aber wohl nicht zu rechnen.



