Warum sich der Euro bei knapp 1,13 US-Dollar hält

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1290 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1287 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag richten sich die Blicke der Anleger auf die Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts. Analysten rechnen angesichts neuer Corona-Ängste wegen der Omikron-Variante mit einer Stimmungseintrübung. Außerdem stehen am Morgen Produktionsdaten aus der deutschen Industrie auf dem Programm. Am Montag hatten Auftragszahlen stark enttäuscht./bgf/eas

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com, Maryna Pleshkun / Shutterstock.com