Zollstreit im Blick

Warum der Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert tendiert

27.10.25 08:13 Uhr
Euro Dollar Kurs: Darum bewegt sich der Euro kaum | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich am Montag kaum verändert.

Eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten nach Anzeichen einer Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China konnten der Gemeinschaftswährung Euro keinen Auftrieb verleihen. Am Morgen wurde der Euro zu 1,1629 US-Dollar gehandelt.

Vor einem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping näherten sich beide Länder im Zoll- und Handelsstreit an und sind zu einer vorläufigen Einigung gelangt. Am Devisenmarkt hielten sich die Anleger allerdings vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen eher zurück, hieß es von Marktbeobachtern. Im weiteren Verlauf der Woche werden Zinsbeschlüsse der Europäische Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed erwartet.

Darüber hinaus haben Anleger auch Konjunkturdaten im Blick. Wegen des "Shutdowns" in den USA mit dem Zwangsurlaub wichtiger amerikanischer Behörden werden kaum wichtige US-Daten veröffentlicht und fehlen daher als Orientierungshilfe für die Anleger. Am Vormittag werden allerdings Daten zur Stimmung in der deutschen Wirtschaft erwartet. Am Markt wird damit gerechnet, dass sich das Ifo-Geschäftsklima im Oktober wieder leicht verbessert hat, nachdem sich das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer im September deutlich eingetrübt hatte.

/jkr/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Denis Vrublevski / Shutterstock.com, ConstantinosZ / Shutterstock.com