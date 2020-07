Netflix-Abo: Kommt bald der Billigtarif?

Billig-Abo bereits im Test

Die Corona-Pandemie hat nicht nur Unternehmen schwer belastet, auch Verbraucher achten zunehmend auf ihre Ausgaben. Um in dieser herausfordernden Zeit dennoch Wachstum zu generieren, hat Netflix bereits eine mögliche Lösung gefunden. Demnach möchte der Streaming-Riese zeitnah ein neues Billig-Abo präsentieren, welches in Indien bereits getestet wird. Der Plan ist es demnach, durch ein neues, günstigeres Preismodell neue Kunden anzuwerben, die dann ein Abo abschließen. In Deutschland kostet das bisher günstigste Angebot 7,99 Euro und beinhaltet die Nutzung eines Geräts in SD-Qualität, während man in Indien ein Netflix-Abo bereits für umgerechnet 2,60 Euro erhält. Dabei bietet das deutlich günstigere Angebot jedoch nicht die volle Leistung.

Abo für 2,50 Euro

Indische Netflix-Kunden können für 199 Rupien, umgerechnet 2,50 Euro, Filme und Serien lediglich über ihr Handy oder Tablet streamen. Dabei können sie trotz günstigem Abo weiterhin auf die beliebte Download-Funktion zurückgreifen und einige Inhalte auch offline streamen. Wer in Indien jedoch in HD-Qualität und auch auf dem Computer streamen möchte, muss 349 Rupien, umgerechnet also 4,70 Euro zahlen. Sollte Netflix eines der Billig-Abos künftig auch in anderen Ländern anbieten, dann wahrscheinlich als Mittel um die aktuelle Abo-Krise zu überwinden, denn nach steigenden Zahlen im ersten Quartal, stagniert nun bereits seit einiger Zeit die Zahl neuer Abonnements. Die Frage ist nur, ob das Abo auch in Deutschland angeboten werden wird. "Wir haben den Mobile Plan in Indien eingeführt, um es jedem mit einem Smartphone zu erleichtern, Netflix zu genießen. Wir möchten sehen, ob die Mitglieder die zusätzliche Auswahl, die dieses Angebot bietet, mögen. Wir werden es nur langfristig einführen, wenn sie es tun", sagte ein Netflix-Sprecher gegenüber TechCrunch.

