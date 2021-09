DHL & WhatsApp: DHL-Kontaktaufnahme via Chat möglich

Kundenservice über WhatsApp-Chat

Seit dem 1. Juli 2021 gelten nicht nur neue Geschäftsbedingungen, sondern der Paketzusteller DHL von der Deutschen Post arbeitet auch mit dem Messengerdienst WhatsApp zusammen. Bislang konnten Kunden sich mit Fragen zum Versand, den Kosten und auch bei Problemen online oder via Hotline an den Kundenservice des Express-Dienstes wenden. Nun kommt dank der Zusammenarbeit eine weitere Möglichkeit hinzu, denn DHL ist nun auch via WhatsApp für seine Kunden erreichbar. Fragen können jetzt auch bei WhatsApp gestellt werden und werden von einem Bot schnellstmöglich beantwortet. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Bonn am Dienstag, den 13. Juli, via Twitter mit.

+++NEU+++ Kundenservice über WhatsApp! Ab jetzt erreicht ihr unser Team bei Fragen & Problemen auch über den beliebten Messenger, direkt von eurem Smartphone: 0228/76363719. Sagt doch einfach mal "Hallo". 🙂📱#DHL pic.twitter.com/oxtAdOWUgr - DHL Paket (@DHLPaket) July 13, 2021

DHL mit eigener Nummer bei WhatsApp

Bei Fragen zur Paketverfolgung und Co. erreichen Kunden den Service bei WhatsApp über eine eigens eingerichtete DHL-Nummer. Während Kunden, die ein Päckchen über den DHL-Versand erwarteten, bislang anhand der Paketnummer ausschließlich in der App oder auf der DHL-Webseite Auskunft über die Lieferung erhielten, soll dies nun auch per Chat möglich sein. Dabei ist der Kundenservice von DHL jedoch unabhängig von dieser neuen Möglichkeit auch weiterhin per Mail, Telefon oder Twitter für seine Kunden erreichbar. Die Kontaktaufnahme zu DHL über WhatsApp läuft über die Nummer 0228 / 763 637 19 und soll für Kunden die Paketverfolgung nun nur noch einfacher gestalten. Kunden, die explizite Fragen zu ihrer Lieferung haben, können diese ebenfalls über die Nummer in WhatsApp stellen. Die Antwort erhalten sie dann von einer virtuellen Beraterin namens "Marie". Mithilfe künstlicher Intelligenz steht sie den Kunden ab sofort mit Rat und Tat zur Seite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com