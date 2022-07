Darum geben die Ölpreise zum Wochenstart leicht nach

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,37 US-Dollar. Das waren 65 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 99 Cent auf 103,80 Dollar.

Leichte Belastung kam aus China, wo die Corona-Infektionen in Metropolen wie Shanghai am Wochenende wieder anstiegen. Die Volksrepublik geht gegen die Verbreitung des Virus mit scharfen Maßnahmen vor, die eine herbe Belastung für die Konjunktur darstellen. China ist als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt einer der größten Ölverbraucher.

Auch in den vergangenen Wochen haben die Ölpreise nachgegeben. Grund sind Befürchtungen, die Weltwirtschaft könnte in die Rezession fallen. Allerdings befinden sich die Erdölpreise immer noch auf hohem Niveau. Ausschlaggebend ist vor allem der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die damit verbundene Knappheit an russischem Erdöl. Verglichen mit Jahresbeginn liegen sie etwa 35 Prozent höher.

/bgf/stk

SINGAPUR (dpa-AFX)

Bildquellen: B Studio / Shutterstock.com, 3Dsculptor / Shutterstock.com