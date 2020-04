Weltweite Öllager angeblich zu 73 Prozent gefüllt

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Das ergibt eine Analyse des Datenspezialisten Kpler, die dem Magazin "Spiegel" vorliegt. In den Lagern, die Staaten als strategische Reserve nutzen, war den Schätzungen zufolge am Donnerstag noch Platz für 368 Millionen Barrel Öl . In kommerzielle Tanks passten noch etwa 902 Millionen Barrel. Insgesamt sind damit rund 73 Prozent der weltweiten Kapazitäten belegt.

Signifikanten Platz in kommerziellen Lagern gibt es laut Kpler noch in den USA und China. Dort ist jeweils noch Raum mehr als 100 Millionen Barrel. Japan und Südafrika haben je noch Platz für mehr als 40 Millionen Barrel. Restkapazitäten von mehr als 20 Millionen Barrel existieren in Saudi-Arabien, Südkorea, Kanada, Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien und Italien.

Das Tempo, in dem sich die Tanks füllen, hat laut Kpler zugenommen. Im Januar flossen demnach täglich rund 3,3 Millionen Barrel in Tanks an Land, im April seien es bislang im Schnitt knapp 3,5 Millionen Barrel gewesen. Die Ölmenge, die auf großen Schiffen gelagert wird, sei im selben Zeitraum von 100 auf 150 Millionen Barrel gestiegen.

DJG/hru

HAMBURG (Dow Jones)

