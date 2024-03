Kleinanleger aufgepasst: Das sollten Einsteiger über Kryptoinvestments in Bitcoin, Ethereum & Co. wissen

Goldpreis setzt an Rekordjagd an: Weiteres Allzeithoch

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Dienstagvormittag entwickeln

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag

Heute im Fokus

Apple verkauft im Februar weniger iPhones in China. Goldpreis nahe Rekordhoch. FUCHS-Chef veräußert Unternehmensaktien in Millionenwert. KWS Saat verkauft Maisgeschäft in Südamerika - Erlös für Schuldensenkung. GfK-Konsumklima hellt sich leicht auf. Norma Group erwartet mindestens stabile Marge - Weniger Dividende. Nordex kann Liefer-Auftrag in Südafrika an Land ziehen.