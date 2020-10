So entwickeln sich die Ölpreise am Donnerstag

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 42,29 US-Dollar. Damit lag der Preis auf dem Niveau vom Vortag. Auch der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank nur leicht um sechs Cent auf 40,16 Dollar.

Nachdem sich der Preis für US-Öl am Vortag infolge besser als von Analysten erwartet ausgefallener Daten vom US-Arbeitsmarkt und überraschend gesunkener Rohöl-Lagerbestände von den starken Verlusten am Dienstag erholen konnte, liegt er nun wieder über der Marke von 40 Dollar.

Auch der schwächere US-Dollar stützte die Preise etwas, da Öl international in Dollar gehandelt wird. Fällt der Dollarkurs, wird Rohöl für Interessenten außerhalb des Dollarraums rechnerisch günstiger, was die Nachfrage von dort belebt.

Negative Einflüsse wie die schwache Nachfrage wegen der Corona-Krise, als auch Berichte über eine erhöhte Ölförderung in Libyen und dem Iran, rückten zuletzt etwas in den Hintergrund.

/ssc/jkr/jha/

SINGAPUR (dpa-AFX)

Bildquellen: huyangshu / Shutterstock.com