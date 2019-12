Wird der Goldpreis bis 2021 auf 4.000 US-Dollar oder höher steigen?

Rohstoffe in diesem Artikel Goldpreis 1.459,20

• Goldpreis konnte im Jahresverlauf zulegen• Anleger kauft Optionsscheine • Preissteigerung bis auf über 4.000 US-Dollar möglich?

Der Goldpreis konnte in diesem Jahr deutlich zulegen. Während er mit 1.284,55 US-Dollar bzw. 1.130,96 Euro ins Jahr startete, liegt er inzwischen bei 1.467,50 US-Dollar bzw. 1.327,32 Euro (Stand: 28. November 2019). Erst im September erreichte der Euro-Goldpreis ein neues Allzeithoch 1.409,09 Euro. Profitiert hat das Edelmetall vor allem von der globalen Unsicherheit durch den Handelsstreit und die Eintrübung der Konjunktur weltweit, die sichere Häfen für Anleger wieder interessanter machte.

Ein Spekulant rechnet, laut Bloomberg, nun damit, dass es noch deutlich steiler bergauf gehen könnte. Er wettet darauf, dass der Goldpreis bis zum Juni 2021 die Marke von 4.000 US-Dollar knacken könnte.

Wette auf mehr als 4.000 US-Dollar

Am vergangenen Mittwoch kaufte ein Anleger Optionsscheine für 3,50 US-Dollar pro Schein, mit denen er das Recht erhält, das beliebte Metall im Juni 2021 für 4.000 US-Dollar pro Unze zu kaufen. Gewinne wird der Spekulant oder Hedger nur machen, wenn der Goldpreis bis Juni übernächsten Jahres auf mehr als 4.000 Dollar gestiegen sein wird.

Oliver Baron, Experte für Anlagestrategien, mutmaßt in einem Bericht bei godmode-trader.de, dass es sich bei der Wette auf den enorm hohen Goldpreis vielleicht auch um ein Hedging-Geschäft handeln könnte, "bei dem zum Beispiel ein großer Käufer von Gold (ein Schmuckkonzern?) sich gegen das Risiko eines drastischen Goldpreisanstiegs absichern ("hedgen") will".

"Es ist wie eine 18-monatige Lebensversicherung; wie wird die Welt aussehen, wenn Gold bei 4.000 US-Dollar liegt", zitiert Bloomberg aus einer E-Mail von Tai Wong, verantwortlich für den Metall-Derivatehandel bei BMO Capital Markets. Der Käufer würde laut Wang auf eine schnelle, heftige Bewegung hoffen und er scheint diese enorme Preissteigerung für möglich zu halten, sonst hätte er die Optionsscheine wohl nicht zu diesem Basispreis gekauft.

Utopischer Wert?

Bloomberg berichtet weiter, dass die Gold-Futures in der Vergangenheit schon einmal deutlich angestiegen sind, als die Federal Reserve 2011 mehr als zwei Billionen Schulden kaufte, um die US-Wirtschaft anzukurbeln. Doch ein Anstieg bis auf 4.000 US-Dollar würde eine Wertsteigerung von rund 174 Prozent zum aktuellen Goldpreis bedeuten, was eine recht gewagte Prognose sein dürfte. Der Dollar-Goldpreis konnte in diesem Jahr zwar deutlich klettern, dennoch liegt er immer noch klar unter seinem Allzeithoch von 2011 bei rund 1.920 US-Dollar.

