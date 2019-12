Gold: Marke von 1.500 Dollar eindrucksvoll überwunden

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Derzeit befindet sich Gold auf gutem Weg, den höchsten Wochengewinn seit vier Monaten zu erzielen. Seit dem Jahreswechsel legte das gelbe Edelmetall bereits um 18 Prozent zu. Weil der Dollar eine leichte Schwächephase erlebt und sich die US-Renditen weiterhin auf gedrücktem Niveau bewegen, halten die Investoren dem Vermögensschutz weiterhin die Treue. Sollte sich der Handelsdisput zwischen China und den USA allerdings in Wohlgefallen auflösen, dürfte dies den Goldpreis markant belasten. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass US-Präsident Donald Trump wohl immer wieder für Unruhe und Unsicherheit an den Finanzmärkten sorgen dürfte. Und das spräche natürlich für Gold.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.15 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 0,30 auf 1.514,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Neues Dreimonatshoch markiert

Stärker als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten und die Hoffnung auf ein Ende des chinesisch-amerikanischen Handelsstreits haben dem fossilen Energieträger nach den Weihnachtsfeiertagen neue Dreimonatshochs beschert. Nun warten die Akteure an den Ölmärkten auf den Wochenbericht der US-Energiebehörde Energy Information Administration über die in den USA gelagerten Ölmengen und die Entwicklung der Ölförderung. Außerdem wird gegen 19.00 Uhr die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch für zusätzliche Spannung sorgen.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 8.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,13 auf 61,81 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,10 auf 66,86 Dollar anzog.







Bildquellen: Kotomiti Okuma / Shutterstock.com, IPConcept