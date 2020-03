Gold: Stärkstes Wochenplus seit Dezember 2008 in Aussicht

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Derzeit gibt es wenig Gründe, Gold zu verkaufen. Lediglich der Wunsch nach Liquidität und die Notwendigkeit, Verlustlöcher in anderen Anlageklassen zu stopfen, könnte beim Krisenschutz ab und zu für temporären Verkaufsdruck sorgen. Das Ausmaß der Krise zeigten am gestrigen Donnerstag die "Horror-Zahlen" vom US-Arbeitsmarkt . Mit 3,28 Millionen Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe hat sich der Wert der Vorwoche mehr als verzehnfacht und die Analystenerwartungen um über zwei Millionen übertroffen. Angesichts eines Rettungspakets im Volumen von über zwei Billionen Dollar ist der Wunsch, Gold zu besitzen, gegenwärtig ausgesprochen nachvollziehbar.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 18,10 auf 1.633,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: IEA-Prognose extrem pessimistisch

An den Ölmärkten übertreffen sich die Analysten derzeit mit extrem pessimistischen Prognosen zur künftigen Ölnachfrage. Die Internationale Energieagentur (IEA) hält sogar einen weltweiten Einbruch der täglichen Ölnachfrage um 20 Millionen Barrel für möglich und begründet dies mit dem Umstand, dass derzeit drei Milliarden Menschen im "Stay-at-home-Modus" leben. Als belastend wirkt sich auch die Ankündigung des US-Energieministeriums aus, ursprünglich angekündigte Ölkäufe zur Aufstockung der strategischen Ölreserven nun doch nicht durchzuführen.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,34 auf 22,94 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,04 auf 28,69 Dollar anzog.







Bildquellen: adirekjob / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com