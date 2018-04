COT-Report: Gold - Anhaltende Skepsis unter Terminspekulanten

Anzeige, Capital at risk ÖL, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 152) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Jetzt informieren

Beim allgemeinen Interesse an Gold -Futures war auf Wochensicht indes ein Plus registriert worden. Die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) hat sich nämlich in der Woche zum 10. April von 493.141 auf 499.588 Kontrakte (+1,3 Prozent) leicht erhöht. Mit der kumulierten Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) großer und kleiner Terminspekulanten ging es hingegen signifikant bergab. Hier war auf Wochensicht ein Rückgang von 188.865 auf 175.652 Kontrakte (-7,0 Prozent) zu beobachten. Die wachsende Skepsis war unter großen wie kleinen Terminspekulanten ähnlich stark ausgeprägt. So haben zum Beispiel große Terminspekulanten (Non-Commercials) ihre Short-Seite massiv nach oben gefahren (plus 11.000 Kontrakte), was deren Netto-Long-Position von 166.589 auf 155.372 Futures (-6,7 Prozent) reduziert hat. Bei Kleinspekulanten (Non-Reportables) war ein Minus von 22.276 auf 20.280 Kontrakte (-9,0 Prozent) zu beobachten. Dabei sollte allerdings berücksichtigt werden, dass dieses Stimmungs-Update auf den Daten vom Dienstag basierte, also unmittelbar vor der zur Wochenmitte einsetzenden Kaufwelle.

Gold: An Widerstand erneut gescheitert

Die am Mittwoch erfolgten unverhohlenen Drohungen Donald Trumps gegen Syrien und dessen Verbündeten Russland haben den Goldpreis am Mittwoch auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Monaten getrieben. Ein nachhaltiges Überwinden der im Bereich von 1.360 Dollar angesiedelten massiven Widerstandszone ist allerdings nicht gelungen, weil das nachfolgende Zurückrudern seiner Pressesprecherin und von Trump selbst markante Gewinnmitnahmen ausgelöst hat. Nun darf man gespannt sein, wie der Krisenschutz auf den in der Nacht zum Samstag erfolgten Militärschlag der Westmächte USA, Großbritannien und Frankreich gegen Syrien reagieren wird.







Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com, claffra / Shutterstock.com, Brian A Jackson / Shutterstock.com, Bulent camci / Shutterstock.com