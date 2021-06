Goldpreis: Erneut Rückwärtsgang eingelegt

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Der Dollarindex verharrt aktuell knapp unter seinem Elfwochenhoch, nachdem die US-Notenbank Fed früher als erwartete Zinsschritte nach oben in Aussicht gestellt hat. "Falkenhafte" Töne kamen gestern von Raphael Bostic, dem Präsidenten der Atlanta Fed. Er plädierte am gestrigen Mittwoch für höhere Zinsen bereits im Jahr 2022, weil die Inflation länger als erwartet den Zielkorridor der Fed überschreiten werde. Am Nachmittag stehen die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe zur Bekanntgabe an. Wichtige Konjunkturindikatoren könnten am morgigen Freitag dem Goldpreis neue Impulse verleihen. Dabei dürften sich die Marktakteure vor allem für den Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich diese im Mai gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent abgeschwächt haben.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 8,00 auf 1.775,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Charttechnisch überkauft

Der Wochenbericht der US-Energiebehörde Energy Information Administration wies auf eine starke Nachfrage hin, schließlich haben sich die Ölvorräte um 7,6 Millionen Barrel und die gelagerten Benzinmengen um 3,9 Millionen Barrel reduziert. Vor der Konferenz der OPEC+-Staaten in einer Woche wächst die Nervosität, weil eine weitere Erhöhung der Fördermengen droht. Übrigens: Aus charttechnischer Sicht zeigt der Timingindikator Relative-Stärke-Index mit über 70 Prozent aktuell eine überkaufte Lage an.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,13 auf 73,21 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,12 auf 74,62 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Worldpics / Shutterstock.com, Stepan Kapl / Shutterstock.com