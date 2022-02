Goldpreis: Erneute Flucht in Krisenwährung wegen russischem Angriffskrieg

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Besonders interessant: Der am Freitagabend veröffentlichte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC wies für die Woche zum 22. Februar - also zwei Tage vor dem russischen Überfall auf die Ukraine - sowohl unter großen als auch unter kleinen Terminspekulanten eine starke Fluchtbewegung in Gold-Futures aus. Großspekulanten (Non-Commercials) haben ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 213.600 auf 243.150 Futures (+13,8 Prozent) erhöht, während unter kleinen Terminspekulanten (Non-Reportables) ein Zuwachs von 25.300 auf 26.600 Kontrakte (+5,1 Prozent) registriert worden war. Aktuell verbucht der Goldpreis für Februar den höchsten Monatsgewinn seit Mai 2021.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 24,40 auf 1.912,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Brent auf "Tuchfühlung" mit 100-Dollar-Marke

Die massiven Sanktionen westlicher Demokratien gegen Russland haben den Ölpreis erneut in die Höhe getrieben. Der russische Rubel erlitt zum Wochenstart gegenüber dem Dollar einen Tagesverlust von 42 Prozent. Mit fast 120 Rubel kostet der Dollar auf Fünfjahressicht mittlerweile mehr als Doppelte. Der Ausschluss russischer Banken vom internationalen Zahlungssystem Swift, das Sperren des europäischen Luftraums für russische Flugzeuge, das Einfrieren russischer Vermögen in der EU sowie das Verbot von Transaktionen mit der russischen Zentralbank haben den Ölpreis zum Wochenstart massiv verteuert. Ohne eine Entspannung der Lage in Europa dürfte eine nachhaltige Verbilligung des fossilen Energieträgers in den kommenden Tagen und Wochen relativ unwahrscheinlich sein.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 5,19 auf 96,78 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 5,11 auf 99,23 Dollar anzog.





