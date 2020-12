Goldpreis: Fed-Sitzung sorgt für gute Laune

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Nachmittag dürfte eine weitere Zentralbank für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Um 13.00 Uhr steht nämlich die Zinsentscheidung der Bank of England auf der Agenda. Danach werden dann noch die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe und der Konjunkturausblick der Philadelphia Fed (beide 14.30 Uhr) veröffentlicht. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl neuer Arbeitsloser von 853.000 auf 800.000 reduziert haben.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 8.05 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 16,10 auf 1.875,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Stabil dank Dollarschwäche und EIA-Update

Der Dollarindex, der die US-Währung mit sechs anderen wichtigen Devisen vergleicht, markierte zur Wochenmitte den niedrigsten Stand seit April 2018. Ein schwacher Dollar verbilligt den fossilen Energieträger außerhalb des Dollarraums und stimuliert dadurch die dortige Nachfrage. An den Ölmärkten kam aber auch der am Mittwochnachmittag veröffentlichte Wochenbericht der US-Energiebehörde EIA gut an. Während nämlich das American Petroleum Institute am Vorabend noch ein Lagerplus in Höhe von 1,973 Millionen Barrel gemeldet hat, überraschte der EIA-Lagerrückgang von 3,1 Millionen Barrel positiv. Trotz diverser neuer Lockdowns, herrscht aufgrund der Impfhoffnung an den Ölmärkten derzeit eine ausgesprochen positive Stimmung.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 8.05 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,63 auf 48,45 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,63 auf 51,71 Dollar anzog.







Bildquellen: Sashkin / Shutterstock.com, Peeradach Rattanakoses / Shutterstock.com