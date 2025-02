Goldpreis: Gute Chance auf siebten Wochengewinn in Folge

Goldpreis und Ölpreis

Beim Fixing der London Bullion Market Association wurde am gestrigen Donnerstag mit 2.917,45 Dollar ein neues Rekordhoch markiert.

von Jörg Bernhard



Nun winkt dem gelben Edelmetall das siebte Wochenplus in Folge. Aktuell beläuft es sich auf 2,5 Prozent. Nach wie vor führt die US-Zollpolitik zu einer hohen Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Gold. Präsident Trump wies am Donnerstag die Bundesbehörden an, zu prüfen, wie US-Zölle an die von anderen Ländern angeglichen werden könnten, ohne diese sofort zu verhängen. Trotz der Verzögerung schürte diese Maßnahme Sorgen über eine mögliche Verschärfung der globalen Handelskonflikte. Außerdem fielen die US-Erzeugerpreise mit 3,5 Prozent p.a. höher aus als erwartet, nachdem bereits die am Mittwoch veröffentlichte Januar-Teuerungsrate über den Prognosen lag. Dies verstärkte die Einschätzung, dass die US-Notenbank Fed in naher Zukunft keine Zinssenkungen vornehmen werde.



Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis 8.05 (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 14,80 auf 2.960,20 Dollar pro Feinunze.

Ölpreis: Auf reduziertem Niveau stabil

JPMorgan berichtete, dass die weltweite Ölnachfrage im Februar auf 103,4 Millionen Barrel pro Tag gestiegen sei, ein Anstieg um 1,4 Millionen Barrel pro Tag im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings blieben die Kursgewinne begrenzt, da die Risiken einer Angebotsverknappung geringer eingeschätzt wurden und Spekulationen über eine mögliche Lockerung der Beschränkungen für russische Produzenten aufkamen, nachdem Trump und der russische Präsident Wladimir Putin Gespräche zur Beendigung des Krieges in der Ukraine vereinbarten. Im weiteren Tagesverlauf dürften sich die Akteure an den Ölmärkten für zwei Termine interessieren. Zum einen steht am Abend der Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes (19.00 Uhr) über die nordamerikanischen Bohraktivitäten zur Bekanntgabe an. Zum anderen dürfte auch der für 21.30 Uhr anberaumte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit sorgen, schließlich informiert dieser über die aktuelle Stimmung an den Terminmärkten.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.05 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,16 auf 71,45 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,22 auf 75,24 Dollar anzog.



