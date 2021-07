Goldpreis: Hochspannung vor EZB-Sitzung

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Corona-Sorgen rückten unter den Investoren wieder in den Hintergrund, was auch am verstärkten Appetit auf riskantere Anlageklassen wie Aktien abzulesen war. Am Nachmittag steht nun die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (13.45 Uhr) auf der Agenda mit anschließender Pressekonferenz (14.30 Uhr). Ein "taubenhafter Tenor" dürfte dabei relativ wahrscheinlich sein. Außerdem dürften sich die Marktakteure für die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) stark interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl neuer Arbeitsloser von 360.000 auf 350.000 reduziert haben. Sollte sich die US-Wirtschaft robuster als erwartet entwickeln, könnte dies den Dollar stärken und den Goldpreis deutlich unter die Marke von 1.800 Dollar fallen lassen.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 7.10 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 4,40 auf 1.799,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Atempause nach starkem Rebound

Nach dem API veröffentlichte auch die US-Energiebehörde EIA am gestrigen Mittwoch ein unerwartetes Lagerplus. Mit 2,1 Millionen Barrel fiel dieses um mehr als das Doppelte höher als beim API aus. Dies zehrte an den gestrigen Tagesgewinnen von 3,9 Prozent (WTI) bzw. 4,2 Prozent (Brent). Analysten von JPMorgan haben ihre Nachfrageprognose für 2021 deutlich angehoben. Sie wurde nämlich um 5,4 Millionen auf 99,6 Millionen Barrel pro Tag deutlich erhöht. Mit Blick auf diverse charttechnische Indikatoren gibt es derzeit keine eindeutige Tendenz zu beobachten. Auf der Charttechnik-Website tradingview.com legen von insgesamt 26 erfassten Indikatoren acht das Kaufen und jeweils neun das Verkaufen bzw. Halten von Rohöl nahe.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.10 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,40 auf 69,90 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,45 auf 71,78 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, filmfoto / Shutterstock.com