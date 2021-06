Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Sitzung

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Es wird nämlich befürchtet, dass die US-Notenbanker im Zuge starker US-Konjunkturdaten und hoher Inflationszahlen über ein "Anziehen der geldpolitischen Zügel" verstärkt diskutieren könnten. Am gestrigen Dienstag wurde zudem ein Anstieg der US-Produzentenpreise um 6,6 Prozent p.a. gemeldet. Dies übertraf die Erwartungen der Analysten und stellte den höchsten Wert seit November 2010 dar. Weitere Zahlen von der "Inflationsfront" stehen mit den Im- und Exportpreisen (14.30 Uhr) der USA am Nachmittag auf der Agenda. Grundsätzlich dürfte ein Zinsschritt nach oben auf längere Sicht zwar noch nicht drohen, bei den Anleihekäufen könnten künftig allerdings Abstriche gemacht werden.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 4,20 auf 1.860,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Ölnachfrage im Höhenflug

Der Ölpreis (Brent) weist den fünften Handelstag in Folge positive Vorzeichen auf. Neuen Rückenwind erhielt der fossile Energieträger durch den am Vorabend veröffentlichten Wochenbericht des American Petroleum Institute. Mit 8,5 Millionen Barrel fiel der Rückgang der gelagerten Ölmengen um ein Vielfaches höher als erwartet aus. Dies deutet auf eine ausgesprochen robuste Ölnachfrage hin. Weitere Impulse könnte der Ölpreis am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die US-Ölreserven um über 5,2 Millionen Barrel ermäßigt haben. Bei Benzin soll sich das Minus auf lediglich 614.000 Barrel belaufen.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,52 auf 72,64 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,59 auf 74,58 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com, Invesco